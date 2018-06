Acusado de homicidio en Santa Fe en el 2009 será juzgado en México

(NOTICIAS YA).- Un hombre sospechoso de haber cometido un homicidio en el 2009 en Santa Fe, enfrentará su juicio en México luego de que las autoridades de Nuevo México y el país azteca acordaran que debe ser procesado en su país natal.

José Roberto González, está acusado de asesinar a otro mexicano, Vicente Anchondo-Gómez, el 9 de mayo del 2009 en el antiguo complejo de apartamentos Cedar Creek de donde huyó a México, donde ahora se encuentra bajo custodia.

La Oficina del Fiscal General de Nuevo México, emitió este lunes un comunicado sobre el anuncio oficial sobre el caso.

El alguacil del condado de Santa Fe, Robert García, le dijo a The New Mexican, que aunque el comunicado lo califica como una extradición, el sospechoso no será devuelto a la jurisdicción de los Estados Unidos.

El alguacil mostró su apoyo ante esta decisión.

“En mi opinión, probablemente estará pagando consecuencias más graves que aquí” dijo García.

Según informes, el sospechoso y la victima compartían un departamento cuando supuestamente entraron en un discusión mientras bebían.

González es acusado de sacar un arma de fuego y dispararle a Anchondo-Gómez en la cabeza.

El caso se permaneció activo después de que el sospechoso huyó a México.

Según las autoridades, la conversación entre ambos gobiernos comenzó hace años después de que la familia de la víctima regresó a México y presentó un informe.

En febrero, las autoridades mexicanas emitieron una orden de arresto en contra de González.

Según el Fiscal General de Nuevo México, Héctor Balderas, aún hay 4 casos pendientes de enjuiciamiento y extradición con los cuales se está trabajando con el gobierno mexicano.