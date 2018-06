Capturan a 2 pandilleros del DMV por asesinar a un joven en Hyattsville

(NOTICIAS YA).- Dos hermanos fueron detenidos este miércoles por haber asesinado a un joven en Hyattsville, uno más es buscado y según las autoridades se trata de una riña entre pandillas.

Herson Mejía Álvarez, de 19 años residía en la 67th avenue de Riverdale y fue asesinado en una zona boscosa de Hyattsville.

Los gemelos Lenin Mancias Callejas y Bryan Mancias Callejas, de 16 años, fueron detenidos en la cuadra 8400 de Hill Road en Hyattsville.

Foto Policía de Prince George’sLuego de las detenciones, el Departamento de Policía de Prince George’s dijo que se busca a una tercera persona, se trata de Francisco Sosa, de 18 años, de quien no se identificó un domicilio fijo.

Francisco Sosa se busca

Los detectives de la Unidad de Homicidios arrestaron a dos adolescentes en relación con un apuñalamiento fatal en Prince George’s en mayo.

Relato del homicidio

El 23 de mayo, aproximadamente a las 12:50 pm, los agentes se encontraron en el área de la cuadra 8900 de New Hampshire Avenue cuando descubrieron Mejía Álvarez en una zona boscosa.

Detectives comenzaron una investigación de muerte, horas después médicos forenses dictaminaron la causa de la muerte por el trauma de la fuerza contundente y fue considerado oficialmente un homicidio.

La investigación preliminar revela que se trató de un asesinato motivado por pandillas, los tres sospechosos son miembros de una estructura delincuencial.

Los tres sospechosos están acusados ​​de homicidio en primer y segundo grado además de otros cargos relacionados.

Los hermanos Mancias Callejas están bajo la custodia del Departamento de Correcciones en un estado sin vínculo, Sosa continúa siendo uno de los más buscados.

Autoridades dijeron que cualquier persona con información debe llamar a la Unidad de Homicidios al 301-772-4925.

Las personas que llamen y deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a Crime Solvers al 1 866 411 8477, o puedes conectarte en línea en http://www.pgcrimesolvers.com, o usar la aplicación móvil “P3 Tips”

La periodista Carime Hernández dio cobertura especial y seguimiento a este caso que ha dado mucho de qué hablar pues los hermanos gemelos no tenían antecedentes pero sí pertenecen a pandillas, sobre su situación legal no se ha dado a conocer, por lo que no se descarta que sean deportados.