Invitación a bodas “sin niños”, ¿te parece ofensivo?

(NOTICIAS YA).-Puede que una boda no sea mejor lugar para los niños, pero no es por ti o por tus hijos, dicen algunos.

Si eres padre de familia y te invitan a un casamiento, una ceremonia o recepción “sin niños”, ¿qué respondes?

Una situación incómoda, para muchos, que podría incluso poner en “peligro” relaciones de amistad.

Pero el peor error que podrías cometer en estos escenarios, es tomarlo como algo personal.

Citando al diario en línea El Tiempo, te dejamos algunos de los motivos por los que los novios o festejados, prefieren una fiesta “ni niños”:

Recortar gastos. No es un secreto que la recepción de una boda requiere de mucho dinero y que el platillo de cada invitado implica un gasto considerable. Teniendo en cuenta que muchas veces, los niños ni siquiera se comen. Invitados contados. Más invitados se traducen en más gasto. Acompañar a los novios a bailar y beber. Los niños pueden sentirse incómodos con la ausencia de luz, el sonido tan alto de la música y los cientos de invitados bebiendo y bailoteando. Es lógico que los pequeños prefieran ir a un lugar con menos bullicio para tener la atención de sus papás. Fiestas de adultos. Si hay alcohol podrían presentarse situaciones “no aptas para menores”, sin contar que no deberías beber cuando estas al cuidado de tu hijo. Más gasto para los invitados. Sería muy costoso para ti, si los novios celebran su boda en una ciudad, estado o país distinto al que resides. Sumado el hospedaje y la comida. Si no puedes asistir por cuidar a tus hijos, es completamente entendible. Nadie debe tomarlo personal, ni tu ni los novios. Seguro encontraran otra ocasión para celebrar.

Como es de esperarse, no todos coinciden con los puntos anteriores.

Tal es el caso de una madre, cuya identidad se desconoce, que vivió una experiencia de emociones encontradas luego de ser invitada a un evento donde realmente quería estar presente.

La madre de familia decidió escribir una carta a sus amigos explicando por qué no podría asistir a su evento “no niños.”

De acuerdo a la publicación de Mothering, esta es la carta de esta mujer que podría servirte de inspiración:

“Carta a mis amigos que me invitan a sus eventos sin niños…

Querido amigo, (Querida amiga):

Cuando recibí la invitación para tu baby shower, tu boda, tu celebración de compromiso, tu cumpleaños, mi corazón se hinchó de amor por ti. Me llené de emoción, de deseo de ir. Queriendo estar ahí para ti. Luego mi corazón se rompió en mil pedazos cuando leí que mis hijos no podían asistir… “sin niños”.

Quise escribirte una carta para explicarte la razón. Pero no lo hice, porque eso iba a convertir tu evento en algo que se trataba de mí y de mi familia y de verdad entiendo que se trata de tu evento.

Entonces te envié mis disculpas y mi amor. Mis felicitaciones y mi tristeza diciendo que no podría acompañarte como me hubiera gustado y hablé de lo emocionada que estaba por ti. De verdad lo estaba. Me alejé de dar razones que te hicieran sentir mal, pero tampoco quise usar excusas tontas. Traté de hacerte ver que te amo, y que quería estar contigo pero que no podía.

Quise decirte cuanto lo sentía. Traté incluso de resolverlo…, traté de conseguir una niñera en la que confiara y a la que además pudiera tener cerca para poderme escapar unos momentos a amamantar a mi bebé que aún no aceptaba el biberón. Intenté checar si podíamos pagar un hotel cercano para que mi esposo se quedara con los niños en tanto yo celebraba contigo. Quise contarte todo esto para que supieras que de verdad quería estar ahí contigo. Pero de vuelta podría parecer que se iba a tratar de mis planes, cuando en realidad debía tratarse de los tuyos.

Yo quería estar ahí. No pude resolverlo.

Quise decirte que de verdad siento mucho no haber podido ser el tipo de amiga que estaba para ti en ese momento. Siento de pronto tener que poner a mis hijos delante de nuestra amistad. Pero eso es solo por un corto periodo de tiempo, solo unos cuantos años.

Estoy tan feliz por ti, y te deseo toda la felicidad posible, de verdad me hubiera gustado estar ahí. Pero me mordí los labios y te envié mis disculpas y mi amor esperando que entendieras lo que no dije.

No soy esa clase de amiga por ahora. Soy una amiga distinta. Pero voy a estar para ti de todas las formas que me sean posibles.

Estaré para contestar tus chats a la 1.00 de la madrugada cuando te sientas una mamá sola y asustada. Veré la manera de apoyarte cuando sea un caos para ti lograr que tu bebé se pegue al pecho y trataré de compartirte todo lo creo que puede funcionarte, por lo menos lo que sé.

Te ayudaré a hacer cajas con tus cosas si te mudas y a llevarlas en una camioneta mientras mis hijos juegan y corren alrededor y mi bebé duerme la siesta cargado en el rebozo en mi regazo. Voy a estar contigo y para tí cuando pelees con tu esposo.

Te acompañaré al ultrasonido o a cualquier cita a la que no quieras ir sola y tomaré de tu mano. Celebraré tus elecciones y decisiones como mamá y las consideraré excelentes incluso cuando sean diferentes a las mías. Voy a cuidar a tus hijos solo para que tú puedas meterte a bañar…

Esa es la clase de amiga que soy ahora. Mi amor por ti no ha cambiado. Mi vida cambió. Por ahora.

Espero que lo sepas y me gustaría que lo comprendas.

Con amor, yo.”