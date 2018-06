Los bebés son más propensos a nacer a las 4 a.m., revela estudio

(NOTICIAS YA).-Más de la mitad de todos los partos ocurren entre la 1:00 y las 7:00 a.m. con un máximo de las 4 a.m., según un nuevo estudio publicado en PLoS ONE.

De acuerdo al sitio web de la University of London (UCL), investigadores de esa universidad y la National Childbirth Trust (NCT) analizaron más de cinco millones de nacimientos en un período de diez años en Inglaterra:

El 28.5 por ciento de los nacimientos ocurrieron entre las 9.00 a.m. y las 4.59 p.m. El 71.5 por ciento de los nacimientos ocurrieron fuera de estas horas los fines de semana, en días festivos o entre las 5.00 p.m. y las 8:59 a.m. Los partos inducidos, que representan más de un quinto de nacimientos, tienen más probabilidades de ocurrir en horas cercanas a la medianoche.

En análisis anteriores por día de nacimiento, los números alcanzaron su nivel mínimo el día de Navidad y el día del boxeo.

Las tendencias apuntan que esto puede ser parte de nuestra herencia evolutiva, dicen especialistas.

El Dr. Peter Martin, del UCL dijo: “Es más probable los nacimientos humanos sin intervención obstétrica, ocurran por la noche o en las primeras horas de la mañana.”

Relata el médico que “nuestros antepasados ​​vivían en grupos que estaban activos y dispersos durante el día y se reunían para descansar por la noche.”

Lo que puede indicar que “en partos nocturnos probablemente le brindaban protección a la madre y al bebé recién nacido.

Para investigar el momento del nacimiento, cómo comienza el parto y el modo de dar a luz, los estudiosos vincularon datos de nacimientos del departamento de maternidad de un hospital de Inglaterra.

Los científicos analizaron 5.093.615 nacimientos únicos en unidades de maternidad del NHS, durante un período de diez años de 2005 a 2014.

Luego usaron análisis estadísticos para establecer cómo los patrones de tiempo de nacimiento varían según el modo de inicio del parto, el modo de dar a luz y la edad gestacional.

La profesora Alison Macfarlane, autora principal del artículo, y profesora de salud perinatal en City, University of London, dijo: “Se sabe que la intervención obstétrica puede influir en el momento del nacimiento, pero ningún análisis previo a nivel nacional en Inglaterra aún investigó en detalle las formas en que el día y la hora del nacimiento varían según cómo comienza el parto y cómo las mujeres dan a luz.

“Se observaron diferencias pronunciadas según cómo comenzó el parto y el modo de dar a luz, con el 71,5 por ciento de los nacimientos ocurriendo fuera de las 9.00 a las 4.59 p.m. Las tasas de inducción ahora están aumentando, y los nacimientos inducidos son más propensos a ocurrir por la noche”, agregó.

Dicen especialistas en materidad que es preocupante que haya más partos nocturnos, pues a menudo hay falta de personal suficiente para dar una atención de calidad.

Mary Newburn, co-investigadora del servicio de usuario y representante de NCT en el estudio, dijo: ” Muchas mujeres que trabajan en Asociaciones de Maternity Voices de todo el país, nos dijeron lo que ellas y otras mujeres experimentan en las unidades de maternidad durante la tarde y la noche. Querían contratar a más parteras para aumentar la calidad de la atención, permitir la continuidad del cuidador de parteras y evitar el cierre de los centros de partos debido a la escasez de personal”.

Elizabeth Duff, Asesora principal de políticas, NCT, dijo: ” es preocupante que la inducción parezca cronometrada para que el los bebés nazcan con mayor frecuencia alrededor de la medianoche, cuando el personal superior está menos disponible para ayudar si surgen complicaciones.”

Concluyen los cientificos que los hospitales deben tomar en cuenta estos hallazgos para garantizar que sus servicios brinden a las mujeres y los bebés “la mejor atención en el momento adecuado”.