Ciudadano de Estados Unidos a punto de ser deportado

(NOTICIAS YA).- Existen casos de personas que al no tener documentos son deportados a su país de origen. Sin embargo, un hombre de El Paso, Texas corre este mismo peligro a pesar de contar con su ciudadanía Norteamérica.

A pesar de ser ciudadano estadounidense, un error en su acta de nacimiento tiene al señor Isaías Arenas en peligro de deportación.

La acta de nacimiento de Isaías, aunque fue emitida en México, la información revela como lugar de nacimiento la ciudad de Clint, Texas, sin embargo por no haber sido registrado en este país la validez de su ciudadanía norteamericana está siendo puesta en duda.

“Un ciudadano está en una posición donde él tiene que comprobar que él es un ciudadano americano cuando él ya ha tratado de hacer todo en su poder con los comprobantes que él tenía”, Antonio Williams, abogado de inmigración.

Luego de haber estado en detención junto a refugiados inmigrantes, Isaías debe utilizar un grillete en su tobillo mientras se encuentra en espera de ser deportado a México en cualquier momento.

“Me siento que no sirvo para nada que soy un delincuente que no sirvo para nada como si fuera un delincuente, me tengo que aguantar”, Isaías Arenas.

Por su parte el abogado de inmigración, asegura que esta situación puede ocurrirle a cualquier persona. Por lo que espera que presentando el acta de nacimiento oficial, las autoridades reconozcan su error en este caso.

“Estamos esperando que ellos hagan lo que es propio porque no es propio deportar a ningún ciudadano americano, él tiene derecho de permanecer aquí y ellos a lo mínimo obligan a pedir disculpas por lo que han hecho en contra de este ciudadano americano”.

Es en esta semana cuando el abogado intentará obtener un permiso para demorar la orden de deportación y pedir una reconsideración a la decisión del juez.

Priscila Ríos