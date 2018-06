Mujer se entera luego de 17 años que su esposo se casó con otra

(NOTICIAS YA).- Una mujer descubrió que su esposo, con el que había compartido 17 años de vida, se casó con otra mujer, escondiéndose bajo los pretextos de la depresión, evitó pasar con ella fechas claves como navidad y decidió llevar una vida paralela, publicó esta semana la BBC. .

Ive Gibney, se conoció con Maurice Gibney en Nigeria, todo fluyó pues a los tres meses de salir se casaron, publicó BBC.

Ella enfermera y él un constructor, tenían una buena relación pues aunque estaban en Nigeria, Ive tenía un hijo mayor estudiando en Reino Unido y lo visitaba frecuentemente.

Ambos se conviertieron en padres en 1997, por lo que disfrutaron la etapa juntos, eran inseparables compartió Ive.

Años después, su hijo mayor estaba por graduarse y necesitaba el apoyo de su madre, por lo que ella junto a su hijo menor se mudaron para el Reino Unido, Maurice se quedó en Nigeria, nada estaba fuera de lo normal, dijo la especialista de cuidados de salud pues se mandaban constantemente mensajes y llamadas.

La empresa de construcción para la que él trabajaba lo trasladó a Omán, un país de la península arábiga, localizada al occidente de Asia.

La unión familiar era la misma, pues habían ya estado separados, en distintos países pero siempre comunicados.

Un año empezó a decir que la depresión lo tenía mal, no le gustaba la soledad y en Omán la cultura era tan distinta que empeoraba su estabilidad, pero Ive no vio nada de malo, a excepción de que la salud era desgastante, no era la ideal.

¿Cómo se enteró de que algo pasaba?

En diciembre de 2012, como siempre llegaba el 22 para disfrutar en familia, él le llamó para decirle que su médico le había recomendado no viajar, pues su depresión podría empeorar.

Ella se sintió extraña y pensó que algo andaba mal, pero nunca se le pasó por la mente que él pudiera estar con alguien, pues pensó ¡es tan enfermizo que no podría estar con nadie!.

Llegó hasta enero de 2013, y al tocar el tema de la depresión, se pelearon de gran manera, por la que nunca más volvió él a llegar a la casa de su esposa en el Reino Unido.

Ive se quedó preocupada por lo que llamó a la empreas de autos para preguntar si él había regresado el vehículo que había alquilado, pues no tenía uno propio, la mujer dijo a BBC que su preocupación era que en medio de su depresión él se accidentara.

En la oficina de alquiler de autos le dijeron que sí, que una mujer había devuelto el carro, pero de que en diciembre él había llegado a alquilar el carro más caro, situación fuera de lo normal pues él siempre alquila el más barato.

La esposa preocupada aún más le explicó a la recepcionista del alquiler de vehículos que su esposo padecía depresión y la empleada al entender lo ocurrido le dio un número de teléfono y dirección registrada para el alquiler.

Ive llamó y se llevó una desgarradora sorpresa, le contestó el cuñado de su esposo (el hermano de la otra esposa), y el hombre preguntó ¿quien habla? e Ive respondió su esposa, por unos segundos en la llamada solo hubo silencio, añadió a BBC.

Él se casó con alguien más en diciembre anterior luego de tres meses de llegar a Omán, la misma historia que hizo con ella en el 95 en Nigeria.

Finalmente se descubrió todo, Maurice Gibney cometió bigamia, por lo que pagó dinero, firmó un documento en el que debe de pagar más de 76 mil dólares a su primer esposa y fue detenido al menos 7 meses en la cárcel.

Una vida de mentiras

Gibney, nunca tuvo las cuentas que decía que tenía, era un vividor y mentía incluso en su salario de la empresa que representaba, sentenció la jueza del caso.

