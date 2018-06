Podría haber un 4to sospechoso en el asesinato de Victoria Martens

(NOTICIAS YA).- El fiscal del distrito del condado Bernalillo, Raúl Torrez, reveló impactantes y nuevos detalles de uno de los casos más horribles de abuso infantil en la historia de Nuevo México.

LEE: Abuelos de Victoria Martens demandan a la ciudad de Albuquerque

El 23 de agosto del 2016, Victoria Martens de 10 años, fue brutalmente violada, asesinada y mutilada en su apartamento al oeste de Albuquerque. Según los informes, la pequeña estaba drogada, fue agredida sexualmente, apuñalada y estrangulada mortalmente.

La madre de la niña, Michelle Martens y su entonces novio Fabián Gonzales y su prima Jessica Kelly, fueron todos acusados de la muerte de la pequeña.

Aunque la historia cambio varias veces, la esencia de la misma permaneció igual, los tres tomaron parte en drogar, violar, mutilar y finalmente asesinar a Victoria.

Pero el día de hoy, nuevos detalles revelan que no todo fue cierto.

No solo los datos del teléfono móvil comprobaron que Martens y Gonzales no estaban en el apartamento en el momento de la muerte de Victoria, sino que el ADN de un hombre no identificado, se encontró en el cuerpo de la niña.

Los fiscales creen que una persona conocida como “John Doe”, pudo haber estado en el apartamento cuando la niña de 10 años fue asesinada.

LEE: La niña brutalmente violada y asesinada tenía un hermano que también era abusado

Los investigadores determinaron que Victoria fue violada y asesinada en algún momento entre las 7 p.m. y las 8:45 p.m.

El abogado de Martens, Gary Mitchell, dijo a KOAT, que cuando su cliente y Gonzales se fueron a comprar droga, dejaron a la niña sola con Kelley.

Torrez dijo que él y su equipo están comprometidos a identificar al cuarto sospechoso y a cualquiera que haya participado en el crimen.

Este viernes Michelle Martens, llegó a un acuerdo de culpabilidad. Michelle se declaró culpable de un cargo de abuso infantil que resultó en muerte y enfrenta de 12 a 15 años en prisión. Martens enfrentaba un máximo de 18 años antes de aceptar el acuerdo.

Una evaluación psicológica mostró que Martens tenía ciertos rasgos de personalidad que la hacían susceptible a confesiones falsas, y un experto médico determinó que había hecho numerosas confesiones falsas en el caso.

Fabián Gonzales ira a juicio en octubre. Su abogado dijo que se le retiraron los cargos de asesinato en segundo grado, penetración sexual criminal y varios otros cargos.

Sin embargo, Gonzales todavía se enfrenta a otros cargos que incluyen abuso infantil resultando en la muerte.

Jessica Kelley, ira a juicio en enero del 2019. Ella enfrenta una larga lista de cargos criminales, el más grave asesinato en primer grado.

LEE: Revelan los aterradores detalles de la autopsia de Victoria Martens

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información, comunicarse con la línea de alto al crimen al 505-843-7867. Las personas pueden mantenerse anónimas.