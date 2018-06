VIDEO: Amigos se ahogan frente a muchas personas

(NOTICIAS YA).- Una tragedia es captada en video mostrando los peligros del río. Dos hombres de Búfalo se ahogaron ante la mala decisión de arrojarse al río a pesar de que había señalamientos advirtiendo que no lo hiciera.

The Buffalo News, señala a las víctimas como Scott Vatter, de 46 años, y su amigo Mario Guthrie, de 29 años.

Según testigos, Scott quien era carpintero, vio un trozo de árbol que le gustó. Mario se ofreció a ir por el.

Mientras se ve que no hay contratiempos, la fuerza de la corriente lo atrapa. Las imágenes muestran la desesperación de Mario que lucha por su vida. Fue entonces que Scott se lanzó para rescatarlo. Sin embargo, lo terminó sumergiendo. Quienes intentaron ayudar desde arriba, menciona que todo ocurrió en segundos y no había nada que se pudiera hacer, “mi madre me gritaba que no saltara, porque casi lo hago, pero me hubieran hundido a mí también”, comentó Jeff Rinaldo a la policía local.

Buzos de la policía lograron encontrar los cuerpos horas después. Amigos y compañeros llegan hasta el lugar para recordarlos.

En otro caso similar, tres jóvenes en Rajasthan, al este de India decidieron darse un chapuzón en un enorme estanque que, sin ellos notarlo a simple vista, era mucho más hondo de lo que parecía.

Antes de hacerlo, reporta Daily Mail, prepararon un celular con la cámara encendida para grabar lo que creyeron que sería un lindo recuerdo de un paseo juntos.

Chetan Khatik, de 28 años, Sudarshan Chandel, de 22, y Radheyshyam Khatik, de 27, se metieron entonces a la pila y en un comienzo todo parecía estar en orden. De acuerdo a reportes, ninguno de los tres era un hábil nadador, sino todo lo contrario, y es eso lo que firmó su sentencia de muerte. El video muestra, en 3 minutos, cómo uno por uno fue perdiendo la batalla contra la profundidaddel enorme charco.

Al principio del video todo era risa y felicidad, pero poco a poco la expresión de cada uno cambia cuando comienzan a perder el suelo y tienen dificultades para mantenerse a flote. Finalmente, el último dejó de moverse y el video acaba con el escalofriante vacío de vida a cuadro.

