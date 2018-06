VIDEO: Mujer queda en el aire por 45 minutos durante vuelo en parapente

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Santee está recuperándose en un hospital luego de un terrorífico accidente que la dejó en el aire por bastantes minutos mientras celebraba su cumpleaños en México.

Katie Malone, de 29 años, estuvo volando por casi una hora luego de que la cuerda del parapente en el que iba se soltara del bote al que iba sujetado, provocando que la joven diera varias vueltas por el cielo antes de caer.

La mujer de San Diego, California estaba en Puerto Vallarta celebrando su cumpleaños cuando decidió contratar un viaje que se suponía que solo duraría 10 minutos.

Al principio todo iba bien, pero en algún punto durante el viaje, Malone vio que el bote que supuestamente la iba jalando iba hacia la orilla de la playa, mientras que ella iba en otra dirección; fue cuando se dio cuenta que la cuerda de seguridad se había soltado.

Su terrorífico vuelo terminó unos 45 minutos después cuando aterrizó en un aeropuerto cercano a dos millas de distancia, informó su hermano Brendan Malone a medios nacionales.

Su padre también mencionó que antes de perder la conciencia sus últimas palabras eran “Por favor no me dejes morir, por favor no me dejes paralizarme”.

Milagrosamente sobrevivió a la caída aunque sí resultó con una fractura de pelvis, cráneo, quijada, pómulos y cuatro costillas, además de haber sufrido un pulmón colapsado.

Su familia acudió a la ciudad mexicana en el estado de Jalisco y se encontraron con que Malone había sufrido un fuerte trauma en la cabeza y requirió 14 tornillos y una placa de titanio en su cabeza.

Tras 18 días en un hospital mexicano, Malone regresó esta semana al Centro Médico de UC San Diego. Hasta el momento ha sido sometida a tres cirugías, pero permanece hospitalizada.

La experiencia pudo haber sido mucho peor, comenta su familia, ya que la mujer pudo haber chocado con un edificio de condominios cercano, además de que había un lagarto cerca del área donde aterrizó. Los rescatistas tuvieron que asustar al animal para poder acercarse a ella.

Las autoridades en México están investigando a la compañía de parapentes detrás del horrorífico accidente, aunque la familia también está considerando tomar acción legal.