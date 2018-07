10 medidas de seguridad al usar los fuegos artificales el 4 de julio

(NOTICIAS YA).- A medida que familiares y amigos se reúnen para celebrar el 4 de julio en parrilladas en el jardín, almuerzos al aire libre y otras festividades, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) le recuerda a los consumidores la importancia de tomar precauciones al celebrar con fuegos artificiales.

La CPSC anunció que en el 2017 se reportaron ocho muertes vinculadas con fuegos artificiales y alrededor de 12,900 lesionados; con las edades de las víctimas entre 4 y 57 años.

Cinco de las ocho muertes estuvieron vinculadas a dispositivos aéreos recargables; una fue vinculado con dispositivos hechos en casa, otra más con un petardo y otra más con dispositivos que lanzan bengalas. Siete víctimas murieron por impacto directo de los fuegos artificiales y la octava en el incendio de una vivienda causado por el mal uso de un petardo.

A continuación te presentamos un listado de medidas de seguridad a seguir este próximo 4 de julio para evitar una tragedia:

1. Asegúrese de que los fuegos artificiales son legales en su área antes de comprarlos o usarlos.

2. Nunca use o haga fuegos artificiales de categoría profesional.

3. No compre o use fuegos artificiales que estén empaquetados en papel de estraza (marrón) porque muchas veces eso indica que los fuegos artificiales se hicieron para exhibiciones profesionales y no para que los consumidores los usen.

4. Nunca permita que niños pequeños jueguen o enciendan fuegos artificiales, incluyendo estrellitas, luces de bengala. Dichas arden a una temperatura de unos 2,000 grados Fahrenheit, lo suficiente para derretir ciertos metales.

5. Nunca ponga una parte de su cuerpo directamente sobre un dispositivo pirotécnico al encender la mecha. Retroceda a una distancia segura inmediatamente después de encender fuegos artificiales.

6. Nunca apunte o lance fuegos artificiales a otra persona o a un área donde haya gente.

7. Encienda los fuegos artificiales uno por uno y luego retroceda rápidamente.

8. Mantenga un cubo de agua o una manguera de jardinería a mano en caso de incendio u otro percance.

9. Nunca trate de encender nuevamente o manipular fuegos artificiales que no funcionaron bien. Empápelos con agua y deséchelos.

10. Después que los fuegos artificiales ardan por completo, rocíe el dispositivo usado con mucha agua de un balde o una manguera antes de desechar el dispositivo para evitar se incendie la basura.

