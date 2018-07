Descubre infidelidad de su novia y el regalo que le da se viraliza

(NOTICIAS YA).- Con los ojos vendados y esperando su regalo de cumpleaños es como comienza un video viral. En Twiiter, millones de personas han visto la sorpresa que se lleva una mujer que supuestamente engañó a su pareja con una persona de nombre “Gilbert”.

El novio de la protagonista esperó hasta su cumpleaños para terminar la relación sin imaginar que se haría viral. En el video le habla amorosamente mientras tiene los ojos vendados. Es hasta que le destapan los ojos y ve su sorpresa que le pide que se vaya, ya que descubrió la infidelidad.

Con papel de cumpleaños envolvió sus pertenecías y le pidió que las agarrara y se fuera. Casi 60 mil personas les gustó su idea mientras que otros dicen que esto no se debe de hacer.

Cabe resaltar que existen rumores de que esto podría ser una parodia dirigida por un el actor y comediante Gerald Huston.

Sera verdad o mentira, el video le da la vuelta al mundo.

Cumplir las fantasías de infidelidad pueden resultar en una experiencia muy positiva para muchas parejas, y no es necesariamente una señal de debilidad, según un estudio reciente por los terapeutas David Ley, Justin Lehmiller y el escritor Dan Savage.

En el actual clima político, el término “cornu” —abreviatura de “cornuservador”— se ha convertido en un insulto utilizado por el llamado grupo de ultraderecha alt-right en contra de aquellos que creen débiles o emasculados. El origen del insulto viene del concepto de cuando a uno ‘le ponen los cuernos’, o tener a una pareja adúltera.

Las referencias a la infidelidad aparecen tempranamente desde la literatura del siglo XIII, usualmente en personajes masculinos que temían que sus hijos hayan sido engendrados por otros hombres durante un acto de infidelidad.

Sin embargo, hoy en día la infidelidad se ha convertido en un fetiche, o fantasía sexual para algunos hombres que se excitan con la idea de que su pareja participe en actividades sexuales con alguien más. Las mujeres también comparten esta fantasía, pero menos que los hombres.

“Esta fantasía ha existido al mismo tiempo que el matrimonio y la sexualidad”, dijo Ley, autor del libro Insatiable Wives que habla de la infidelidad en las parejas heterosexuales. “Pero a lo largo de los años estamos escuchando cada vez más sobre esto y más gente está rechazando el estigma social en contra de esta fantasía”, añadió Ley.

Ciertamente, los números sugieren que la infidelidad, o al menos estar pensando en ello, es más común de lo que la gente imagina.

Para el próximo libro que viene, Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help Improve Your Sex Life, Lehmiller hizo una encuesta a miles de estadounidenses donde encontró que el 58% de los hombres y casi un tercio de las mujeres había tenido fantasías de infidelidad. Los resultados sugieren que las motivaciones detrás de estas fantasías también pueden ser diferentes.

En parte, lo que hace que la infidelidad sea excitante es ver este acto como algo tabú o prohibido. “En una sociedad o cultura donde se idealiza la monogamia, la fantasía de la infidelidad es una narrativa disponible para que las personas formen un concepto de sus fantasías sexuales”, dijo Ley.

