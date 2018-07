Eventos para disfrutar de los fuegos artificiales del 4 de julio en LV

(NOTICIAS YA).- Si todavía no hiciste planes para este “Día de la Independencia de los Estados Unidos“, aquí te ofrecemos la lista de eventos en los que puedes acudir con tu familia para disfrutar de una noche inolvidable y de los espectáculos de fuegos artificiales.

Boulder City Damboree — este evento es la celebración #70 anual que se realizará el miércoles por la mañana en el parque Bicentennial a partir de las 7 a.m., ubicado al 1100 de Colorado Street. El desfile está programado para las 9 a.m. y recorrerá la distancia desde Nevada Highway hasta Fifth Street, terminando su recorrido en el parque Broadbent Memorial. También en este parque estarán listos un sin número de juegos y concursos y mucho entretenimiento a partir de las 10 a.m. hasta las 4 p.m. Por si esto fuera poco, también habrá juegos, música, comida y el espectáculo de fuegos artificiales en el parque Veterans Memorial a partir de las 4 p.m. hasta las 11 p.m. El espectáculo de fuegos pirotécnicos se hará a las 9 p.m. y la entrada es totalmente gratis.

Hotel y casino Mandalay Bay — el grupo de música reggae Mystic Roots Band dará una presentación en este hotel el miércoles a la noche a partir de las 9 p.m. Este tendrá un espectáculo de fuegos artificiales en vivo como parte del show y los boletos están a la venta a $20.

Show de fuegos artificiales en los Station Casinos — Estos casinos ofrecerán un espectáculo de nueve minutos sin parar de fuegos pirotécnicos a partir de las 9 p.m. en las tres diferentes propiedades de la cadena: Green Valley Ranch Resort, Red Rock Resort y la ubicación entre los casinos Fiesta Rancho y Texas Station al norte del valle. Estos últimos dos también ofrecerán ferias que tendrán comida, entretenimiento, juegos y ventas de artículos desde las 4 hasta las 11 p.m., la entrada es totalmente gratis.

Show de fuegos artificiales en la Stratosphere — Este casino comenzará su espectáculo a partir de las 9:15 p.m. del miércoles. Las puertas abren a partir de las 8 p.m. para una fiesta de observación desde lo más alto del casino. Durante el día, la entrada es totalmente gratis para locales a partir de las 10 a.m. hasta las 6 p.m.

4 de julio en Henderson — Esta celebración se llevará a cabo en el parque Heritage ubicado al 350 de Racetrack Road el miércoles a partir de las 6 p.m. hasta las 9 p.m. Este evento contará con una feria, juegos, entre otras actividades. El espectáculo de fuegos artificiales está programado para las 9 p.m.

Vista panorámica de los fuegos desde los helicópteros Sundance — Los helicópteros ofrecen dos planes diferentes para disfrutar de una vista aérea de la ciudad al momento de los fuegos pirotécnicos. Entre estos planes se encuentra el “Fourth of July Aerial” y el “Fourth of July Twilight Picnic”.

Festival Patriótico de Summerlin — Este es el festival #24 anual del 4 de julio pero esta vez estarán dando una línea de exposición por primera vez bajo el nombre de “Vegas Golden Knights: Vegas Born, Vegas Strong”. Este desfile comenzará a las 9 a.m. posterior a una fiesta. Este desfile empezará su recorrido en Hills Center Drive y terminará en Trailwood Drive y Spring Gate Lane.