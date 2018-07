Con hijo internado, los mensajes con su jefa ayudan a que no la corran

(NOTICIAS YA).- Una mujer de West Michigan casi pierde su trabajo por mantenerse con su hijo quien está luchando por su vida. Crystal Fisher publicó en su cuenta de Facebook, los mensajes que intercambió con su jefa haciéndose viral.

Crystal tiene a su hijo Jason, de 18 años, internado en un hospital donde se encuentra con un respirador artificial.

Según WWMT, Crystal esta pasando por una montaña de emociones ya que al parecer su hijo esta grave a causa de “sepsis por celulitis”. Después de estar en varios hospitales decidieron mantenerlo con vida artificial.

Mientras se mantiene con su hijo, le mandó mensajes a su jefa Dawn para avisarle que no podía ir a trabajar. Sin embargo, la gerente de PS Food Mart tomó su aviso como renuncia.

La publicación viral de los mensajes tiene el título, “Entonces, mi hijo está en un respirador artificial y le digo a mi jefe, 48 horas antes de volver a trabajar, que no podré trabajar hasta que mi hijo deje de recibir asistencia vital y ¡esto es lo que ella me dice!”

Crystal:

Hola Dawn, soy Crystal, te dejo saber que mi hijo aún está con un respirador artificial así que mientras esté mal no voy a poder ir al trabajo, yo te dejo saber cuándo esté mejorando y de esa forma puede regresar al trabajo sin problemas.

Dawn:

Así no es cómo funcionan las cosas, así que acepto tu renuncia.

Crystal:

Ok entonces, ¿cómo funcionan las cosas cuando mi hijo está conectado a un respirador artificial? Yo nunca dije que estaba renunciando así que yo lo tomo como que ¿me estás corriendo?

Dawn:

Si tú no puedes venir al trabajo eso es que tú renuncias.

Crystal:

No eso no es, te estoy dejando saber que no puedo ir al trabajo por la vida de mi hijo que está en juego, te aviso con tiempo.

Dawn:

No voy a empezar contigo aquí pero he sido más que complaciente durante estos cambios de horarios y más.

No hay razón por la que no puedas trabajar y no tolero el drama.

Fin de la conversación.

Si no estás para trabajar tu horario mañana, lo tomo como renuncia.

Crystal:

Ok esto no es una cita del doctor de los ojos o cita con el dentista, estamos hablando de la vida de mi hijo, quien está en un respirador artificial!!! Ok voy a estar en contacto con corporativo!! Yo nunca renuncié a mi trabajo!!!

Después de seguirle diciendo que es mucho drama le da el número de corporativo y agrega que si ella estuviera con su hijo internado acudiría al trabajo ya que tiene cuentas que pagar. Finalizó agregando que su único enfoque es el trabajo.

Tras la viralidad de la publicación, PS Food Mart dio a conocer que después de investigar el incidente, se decidió despedir a la gerente que reaccionó inapropiadamente y sin compasión.

Confirmaron que Crystal seguirá trabajando y se podrá tomar todo el tiempo que necesite ante esta situación tan difícil. Además agradecieron a toda la gente que se preocupó por este incidente.

En entrevista Crystal dice estar feliz y agradecida con la compañía especialmente por apoyarla.

