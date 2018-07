Disfrazado de San Martín de Porres da gracias por triunfo en la elección

(NOTICIAS YA).- José Manuel Valenzuela se disfrazó de San Martín de Porres al lograr el triunfo virtual como diputado local en Sinaloa. José Manuel, mejor conocido como Chenel era candidato de la coalición Al Frente por México relacionado con el candidato presidencial Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional.

“Me siento muy contento, muy feliz porque este primero de julio emitieron su voto y me eligieron para ser su diputado. Un sueño, un anhelo. Me puse en sus manos y la verdad que me siento agradecido y me siento comprometido con la sociedad de Guamúchil, Salvador Alvarado y Angostura”, explicó Chenel portando el hábito de monje jesuita.

“Tendrán al diputado amigo, el que nunca han tenido. Un hombre humilde de corazón blando de sentimientos nobles que seré siempre al alcance de ustedes. Soy un hombre agradecido con Dios y con la gente y este hábito que porto ahorita se lo prometí a San Martín de Porres, que cuando ustedes me hicieran diputado me lo iba a poner en memoria a él porque él fue un hombre muy humilde que se convirtió en santo por las obras tan humanas que él hizo siempre en favor de sus semejantes”, explicó José Manuel Valenzuela.

José Manuel nació en enero de 1955 y logró ser diputado local por el noveno distrito, se considera liberal de acuerdo a su descripción en redes sociales pero en su desempeño es muy conservador y religioso. Y portó con mucho gusto el hábito de monje jesuita. “Por eso lo porto este día con orgullo y satisfacción y sobre todo un compromiso de fe. Confíen en mí estén seguros de mí que no les voy a fallar”, prometió Chenel.