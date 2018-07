Hombre trata de sobornar a oficial de ICE para que deporte a su familia

(NOTICIAS YA).- Un hombre aparentemente con residencia legal dentro de los Estados Unidos, trató de sobornar a un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) para que deportaran a su esposa e hija, pero quien terminó detenido fue él, afirmaron las autoridades de Portland Oregon.

Antonio Oswaldo Burgos, de 48 años, es parte de una familia de salvadoreños que estan dentro de las investigaciones policiales pues Oregonian publicó que él quería que su familia estuviera lejos, y la deportación era una opción para el sospechoso.

Burgos enfrenta cargos de soborno pues ofrecía dinero al oficial de ICE.

El detenido ofreció en primera instancia tres mil dólares, posteriormente la cifra aumentó a cuatro mil, llegando incluso a los cinco mil dólares.

Pese a las declaraciones del oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el detenido se declaró inocente ante los tribunales.

El sospechoso fue dejado libre bajo una fianza no dada a conocer y se espera que comparezca nuevamente ante una corte en agosto de 2018, donde podría quedar tras las rejas por varios años.

El Oregonian agregó que la Oficina de Investigaciones de Responsabilidad Profesional y Seguridad Nacional de ICE manejó el caso.

Autoridades estatales o federales no dieron a conocer más detalles del caso ya que ambas mujeres quienes el padre de familia quería que deportaran no tienen antecedentes ni problemas con la justicia, no se dio a conocer su estatus legal, aunque se cree que son legales pues tienen algunos años dentro de Estados Unidos y el hombre tiene documentos legales para estar aquí.

Autoridades del Departamento de Policía de Protland hicieron un llamado a las personas para denunciar cualquier tipo de anomalía y no tengan miedo a los oficiales, agregaron que las redes sociales no son medios para reportar una denuncia ya que deben llamar directamente en caso de emergencias al 9 1 1 o llamar al 503 823 3333.

