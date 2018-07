Nueva ley podria afectar beneficios de estampillas de comida

(NOTICIAS YA).-

Cambios en una ley federal podrían afectar a familias en nuestra comunidad que reciben beneficios de estampillas de comida.

Tanto el senado como la cámara de representantes han aprobado sus propuestas de ley de agricultura ambas cámaras estarán creando un comité durante este mes para llegar a un acuerdo el cual pueda combinar ambas propuestas y así sea aprobado en los próximos meses.

El senado aprobó una nueva ley de agricultura la semana pasada que es un poco más equitativo, hay diferencias en las dos propuestas del senado y la cámara de representantes, por ejemplo la propuesta de Conaway es muy favorable para los bancos de comida nosotros somos uno de los bancos que trabájanos cercas de el para presentar nuestras necesidades”. Libby Campbell, Directora ejecutiva del banco de comida del Permian Basin.

La propuesta presentada por Mike Conaway incrementara los fondos de los bancos de comida permitiéndoles adquirir productos directamente de los agricultores así también como un incremento en los fondos de trasportación de 100 millones de dólares.

Con esto los bancos de comida podrán comprar a los agricultores productos que no se pueden vender en las tiendas por ejemplo si una calabaza no es del color adecuado o si un pepino está doblando, los productores no podían vender estos productos perdiendo así ganancias pero ahora nosotros podremos comprarlos.

Una de las mayores discusiones que se estará llevando a cabo en los próximos días será el llegar a un acuerdo en cuanto a los beneficios de SNAP ya que la propuesta de la cámara de representantes estaría requiriendo 20 horas de trabajo semanales para personas que reciban estos beneficios lo cual el senado no se encuentra de acuerdo.

Estamos tratando de continuar trabajando para tener un plan bien echo estaremos reuniéndonos como comité la próxima semana para poder presentar este proyecto lo más pronto posible y así conseguir los votos necesario para aprobar esta nueva ley”. Mike Conaway, U.S. Representante.

No será hasta dentro de los próximos meses cuando se decida si estos cambios serán aprobados por el senado y la cámara baja la fecha límite para aprobar este plan es el primero de octubre reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.