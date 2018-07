100 años de “God Bless America”, el himno de los inmigrantes

(NOTICIAS YA).-El 4 de julio de 2018 es el centenario de la creación del himno nacional no oficial de los Estados Unidos, “God Bless America”, una pieza creada opr el inmigrante Irving Berlin, quien lo escribiera el mismo año en que logró obtener la ciudadanía estadounidense.

Berlin nació en Rusia, país de donde huyó por la persecución religiosa que sufría en 1893, cuando él tenía 5 años.

New York Times reporta que cuando entró por primera vez a los Estados Unidos, fue detenido junto a sus hermanos y hermanas, mientras que el departamento de migración decidía cuál sería su destino.

25 años después, escribiría la melodía a basado en una frase que su madre le decía. Su familia era de bajos recursos, pero su madre cada que podía exclamaba la frase “Dios Bendiga a los Estados Unidos” con una gran emoción, casi confundible con la exaltación.

La Librery of Congress declara que Berlin compuso “God Bless America” como una canción de la paz en respuesta al fascismo y la guerra que acechaba a Europa, en 1938. La canción debutó el 10 de noviembre de 1938 para conmemorar el Día del Armisticio, y sus ganancias fueron destinadas a los Boy Scouts y Girl Scouts of America.

Originalmente, reporta New York Times, la canción había sido concebida como un tema para un evento de recaudación de fondos para soldados, cuando él servía como uno en el Camp Upton en Yaphank, Nueya York, en febrero de 1918.

Sería dos décadas más tarde cuando redescubriría la canción, la cual revisaría, corregiría y enviaría una nueva versión a la estrella de radio Kate Smith, quien la interpretaba cada semana.

La canción, muy pronto, adquirió popularidad.

En 1938, Berlin dirigió a una multitud que cantó la canción, justo después de un discurso que denunciaba la discriminación y que diera Eleanor Roosevelt, declamando “el miedo que emerge de la intolerancia y la injusticia constituye el mayor problema de nuestro país”.

Conforme pasó el tiempo, el significado y la ideología que representaba la canción fue cambiando.

El tema se interpreta regularmente en ceremonias de nacionalización y ciudadanía y aunque muchas veces ha sido bienvenido, también ha enfrentado críticas.

“God Blessed America For Me” (“Dios bendijo a America para mí”) de Woody Guthrie, es un tema de protesta contra el conformismo que el autor encontraba en la canción original de Berlin. El coro cambiaría después a “This Land is Your Land” (“Esta tierra es tu tierra”).

Actualmente, la canción se ha convertido en un símbolo de unidad después de los atentados terroristas del 9/11. Suele interpretarse en eventos conmemorativos a esta fecha, obras de teatro, eventos deportivos y demás.

Política a un lado, la intención de la canción era originalmente buscar una unidad y gratitud.