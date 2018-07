Cambian fuegos artificiales por drones tras amenaza de incendios

(NOTICIAS YA).- La ciudad de Aspen, Colorado, ha decidido tener una celebración diferente del 4 de julio este año y cooperar con la madre naturaleza y el planeta.

Como cada año la celebración de la Independencia de los Estados Unidos, comenzara con su tradicional desfile de autos antiguos, banderas estadounidenses y personas vestidas con ropa patriótica en la calle principal de Aspen.

Por la noche, los cielos se iluminaran con una espectacular exhibición, pero esta vez no de fuegos artificiales… en cambio, los espectadores serán invitados a un espectáculo de drones.

Este año, en medio del clima seco y la propagación de incendios forestales, ciudades en Colorado, Arizona y California, dejaran los fuegos artificiales a un lado y los reemplazaran con algo que esperan sea un espectáculo de drones igual de deslumbrante.

Las autoridades de Aspen, anunciaron que por lo menos 50 drones iluminaran el cielo nocturno en colores patrióticos para conmemorar el Día de la Independencia de EE.UU.

El espectáculo de 15 minutos, comenzara a las 9:15 p.m., hora local de Aspen.

Esto se produce después de que las autoridades de bomberos de Colorado, introdujeron estrictas restricciones de fuego en grandes extensiones del estado.

El “Drone Light Show” se está organizando en el arque Wagner de la ciudad de Aspen por la Asociación de la Cámara de Centros Turistas de Aspen (ACRA por sus siglas en ingles).

No habrá humo a la deriva. En lugar de estampidos explosivos seguidos de crujidos, los espectadores escucharan el suave zumbido de los motores de los drones. Uno de los organizadores dijo que música patriótica explotara en segundo plano para mantener el ánimo optimista.

Solo en Colorado, al menos 11 comunidades y organizaciones han cancelado sus espectáculos de fuegos artificiales, mientras que los bomberos trabajan para combatir hasta una docena de incendios forestales a lo largo del estado.

En Arizona, 6 ciudades también han cancelado el espectáculo de fuegos artificiales, mientras que la ciudad de Cave Creek, también ha optado por un espectáculo de drones.

Y en California, donde los incendios no solo han devastado ciudades enteras si no que ha afectado el aire, los funcionarios están optando por no montar un espectáculo de fuegos artificiales, por el bien de la seguridad.

En área de la Bahía en California, al igual que en Aspen y Cave Creek, algunos residentes podrán disfrutar de una exhibición de drones gracias a una asociación entre Travis Air Force Base e Intel.

Esa misma compañía ayudó a Corea del Sur a sorprender al mundo con más de 1,200 drones durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierto este año.

