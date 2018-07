Carmen Campuzano pide ser la Comisionada Contra las Adicciones en México

(NOTICIAS YA).- La actriz y cantante mexicana Carmen Campuzano tomó sus redes sociales para solicitarle el próximo presidente de México un espacio en su gabinete, ella quiere ser la próxima titular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones. Su argumento principal es que ella tiene la experiencia de lo que se necesita al ser una adicta rehabilitada y haber vencido la dependencia a sustancias prohibidas.

Sus seguidores fueron radicales, algunos la apoyaron con la solicitud “formal” en redes sociales y otros la cuestionaron y lo tomaron en broma. Pues para llevar una estrategia contra las adicciones se requiere de un bagaje de estudios sociales, médicos y administrativos que permita desarrollar estrategias nacionales.

“Madres me buscan porque no encuentran esperanza para salvar a sus hijos, jóvenes y adultos me confiesan su problemas de consumo, me piden ayuda desesperada. Sé que he salvado vidas y me siento comprometida a seguir haciéndolo”, explicó Campuzano en Twitter.

Pido formalmente al Presidente electo @lopezobrador_, me considere como Comisionada Nacional de la @CONADICmx. La lucha contra las #adicciones debe tener la visión de quién las ha vencido en lo personal, familiar y social. pic.twitter.com/6gyCPNOCzR — Carmen Campuzano F. (@la_campu) July 3, 2018

Campuzano se defendió a las críticas y eligió algunos ataques para responder y seguir promoviendo su autocandidatura. La actriz justificó que en todos los Centros de Rehabilitación en México hay 3 formas de llevarlos, por un administrador religioso, un médico o un exadicto rehabilitado que conozca algunas estrategias y tenga el interés por un constante crecimiento.

En general, las respuestas fueron burlas hacia Carmen Capuzano, retomaron entrevistas que la artista dio bajo los efectos secundarios del consumo de estupefacientes y señalaron las intervenciones quirúrgicas en la nariz que requirió para reconstruir su rostro por estética y para reconstruir los estragos del abuso de drogas.

En general, los más sensatos cuestionaron de la legitimidad de la cuenta de Twitter que había hecho la propuesta y pidieron que Andrés Manuel López Obrador haga un cambio al colocar especilistas al frente de dependencias de gobierno y no a artistas como los que participaron como candidatos del partido Morena para diputaciones federales, locales, gubernaturas y alcaldías.

Otros famosos que participaron y ganaron la elección.

El delatero mexicano de la selección de fútbol: Cuauhtémoc Blanco, candidato de Morena será gobernador de Morelos luego de haber sido alcalde de Cuernavaca. Adolfo Ríos, el portero del equipo mexicano Necaxa y América también contendió por la alcaldía de Querétaro. El empresario y stripper Sergio Mayer también ganó un puesto como diputado federal por el mismo partido del próximo presidente de México.