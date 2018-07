En Reino Unido hay más denuncias por agresión sexual contra Kevin Spacey

(NOTICIAS YA).- El actor Kevin Spacey sigue recibiendo denuncias y señalamientos mediáticos por acoso sexual y ahora es la Policía Metropolitana de Londres, la Met, ya investiga 3 denuncias recientes por agresión sexual en contra del actor durante su desempeño en los teatros del Reino Unido. De acuerdo a la BBC de Londres, Spacey ya enfrenta 6 denuncias en Londres por agresión sexual en diferentes modalidades.

Entre febrero y abril fueron recibidas las denuncias contra el actor. Las víctimas acudieron a las autoridades en la zona oeste de Inglaterra, tanto en Londres como en Gloucerster. Las autoridades se reservaron los nombres de las víctimas para no entorpecer las investigaciones contra el famoso actor que aún no ha sido condenado jurídicamente pero que ya recibe el rechazo de la industria del entretenimiento del teatro, cine y televisión.

LEE: Podrían matar a personaje de Kevin Spacey en ‘House of Cards’

Supuestamente, los casos se registraron en Londres en 1966 en Westminster, en 2008 en Lambeth y otro en 2013 en Gloucsster. En Londres ya había dos denunciados que supuestamente se habrían registrado entre 2005 y 2008. Algunas denuncias son grupales pues en total ya suman 6 denuncias y 30 víctimas de agresión sexual.

LEE: “Congelada” se quedó cuando el “monstruo” Harvey Weinstein la violó

El actor australiano Guy Pearce recordó a su compañero Kevin como un hombre que tocaba mucho a sus compañeros, en algunas ocasiones invasivo del espacio mínimo personal por la insistencia y persistencia ante la incomodidad de otros compañeros. Guy reconoció que Kevin es buen actor pero que también tenía problemas al medir distancias con los hombres jóvenes.

Kevin Spacey fue la segunda figura señalada por acoso luego del escándalo contra el productor Harvey Weinstein denunciado mediáticamente por actrices como Angelina Jolie, Ashley Judd y Gwyneth Paltrow. Los escándalos provocaron que la industria marcara una separación con ambos y Kevin Spacey dejó la producción de la última temporada de la exitosa serie de Netflix: House Of Cards dejando el peso de la trama a su coprotagonista Claire Underwood, interpretada por Robin Wright así como la sustitución y refilmación de la película All The Money In The World en una decisión por el director Ridley Scott.