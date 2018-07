Enfermera exhorta a colegas a “hacer sufrir” a las mujeres que aborten

(NOTICIAS YA).-Argentina se encuentra en víspera de un momento histórico que podría significar un gran avance en la lucha feminista no solo del país, sino de toda América Latina: el aborto legal, gratuito y seguro. Mientras tanto, hay quienes invitan a la violencia contra quienes busquen decidir sobre su cuerpo.

LEE: Argentina celebra despenalización del aborto tras histórica decisión

El proyecto para la despenalización del aborto en Argentina se encuentra a una semana de ser debatido en el Senado, luego de que, tras un voto histórico generado después de más de 20 horas de debate, se aprobara en la Cámara Baja del congreso, en abril.

A unos días de llegar a la cámara alta la iniciativa, las declaraciones de una enfermera y la vicepresidenta del país han dado de qué hablar sobre el debate entre gente que apoya la legalización del aborto, y quienes bajo la bandera de defender la vida rechazan la lucha de millones de mujeres.

Stella Maris Escalada es enfermera pediátrica en el Hospital "Dr. Orlando Alassia" en Santa Fe y está incitando a sus colegas a TORTURAR a personas que vayan a realizarse un aborto en caso de que se apruebe la ley. pic.twitter.com/hTDsxGI6sv — pisandro 💚 (@PisandroLarodi) July 4, 2018

Stella Maris Escalada, quien de acuerdo a su perfil de Facebook se desempeña como enfermera del Hospital de Niños de Santa Fe, en Argentina, exhortó en esta red social a todas las compañeras enfermeras a que, de tener que atender a una mujer que se vaya a realizar un aborto, inflijan en ella el más grande dolor que les sea posible.

“Solo dolor, mucho dolor… Nosotras sabemos cómo. No la van a pasar tan bien”, dice en su publicación la enfermera.

“A todas mis colegas las invito a que si se aprueba el aborto las hagamos sufrir con nuestras invasiones sin perjudicarlas, solo dolor mucho dolor, la misma piedad que tienen para asesinar un bebé debemos tener nosotras por las asesinas. Nosotras sabemos cómo. Lo hacemos”

LEE: Farmacéutico le niega píldora abortiva recetada por médico

El comentario atrajo la atención tanto de personas provida como los que apoyan la legalización del aborto, y acaparó de inmediato la atención de medios de comunicación e internautas que exigieron respuesta de parte del hospital donde la mujer, según su descripción en redes, laboraba.

No obstante, Andrea Uboldi, ministra de salud en Santa Fe, publicó a través de Twitter que Escalada “jubiló hace ya 10 años y no llegó a ejercer en el actual hospital Alassia”, como respuesta a un mensaje que exigía explicaciones por el comentario.

“Repudiamos enormemente este tipo de comentarios que van en contra de las políticas de salud de la provincia de Santa Fe”, dijo la representante.

Esta persona se jubiló hace ya 10 años y no llegó a ejercer en el actual hospital Alassia. Repudiamos enormemente este tipo de comentarios que van en contra de las políticas de salud de la provincia de Santa Fe y de las acciones a las que un trabajador de la Salud se compromete. https://t.co/DzDpZzbYzZ — UboldiAndrea (@UboldiASalud) July 4, 2018

LA OPINIÓN DE LA VICEPRESIDENTA

Gabriela Michetti, vicepresidenta de Argentina y cuya postura ante el aborto es más que conocida como en contra de su despenalización, realizó el pasado domingo comentarios que despertaron disgusto entre miles de mujeres.

FOTOS: Enfermera arrestada acusada de matar a 8 bebés

Michetti, quien está en contra del aborto incluso cuando se trate de violación, dio a conocer esto último en una entrevista en la que, además, remató minimizando el problema llamándolo “drama”.

“Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé“, dijo la vicepresidenta.

Michetti, misma que dirigirá el debate este 8 de agosto, respondió ante la pregunta del reportero sobre qué pasa si una mujer simplemente no quiere seguir con su embarazo: “Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada”, reporta Infobae.

El debate para avanzar en el proceso de legalización del aborto continúa, y de acuerdo a TN, son ya 60 las personas convocadas como expositores de cada caso. No obstante, se espera que este número aumente, pues solo en la cámara baja hubieron alrededor de 700 oradores.