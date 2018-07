FOTOS: Enfermera arrestada acusada de matar a 8 bebés

(NOTICIAS YA).-Una enfermera ha sido arrestada por su posible nexo en el asesinato de 8 bebés y el intento de asesinato de otros 6, en un hospital de Inglaterra, en el que podría ser el mayor escándalo en su tipo en la historia de este país.

VIDEO: Enfermera golpea violentamente a niña en hospital mexicano

Lucy Letby, de 28 años, se encuentra bajo arresto luego de que la policía se involucrara en la investigación de la misteriosa muerte de al menos 17 bebés, así como el colapso no mortal de otros 15 recién nacidos, ente junio de 2015 y junio de 2016.

Letby es acusada de la muerte de 8 bebés y el colapso no mortal de 6 bebés en el Countess of Chester Hospital, en Inglaterra, donde se desempeñaba como enfermera neonatal desde 2011, año en que se graduó de la escuela. Reporta Telegraph que la joven había realizado su internado en la misma institución.

Hasta el momento se desconoce si la policía cuenta con algún otro sospechoso tras su extensa investigación en la muerte de 17 recién nacidos.

La policía de Cheshire fue vista inspeccionando la casa de la trabajadora del a salud, misma que según vecinos se mudara a su actual residencia hace aproximadamente dos años. Asimismo, oficiales en atuendos de civiles acudieron a la casa de los padres de la acusada.

LA INVESTIGACIÓN POR LAS MUERTES SOSPECHOSAS

En julio de 2016, el Hospital Countess of Chester contrató a un agente independiente para investigar qué estaba detrás de una serie de muertes inexplicables en recién nacidos.

El mismo mes, como medida preventiva, el hospital comenzó a remitir los casos de bebés prematuros o de cuidados intensivos a otros centros de salud.

VIDEO: Enfermera es acusada de intentar matar a 4 bebés

El Royal College of Paediatricians and Child Health, no obstante de encontrar similaridades entre los casos de muerte inexplicable de neonatos, fue incapaz de puntualizar un motivo de los mismos tras sus indagaciones, y en un reporte de noviembre de 2016 resalta el error de no investigar más a fondo las muertes en su momento, realizando únicamente una autopsia que no era capaz de encontrar rastros de envenenamiento o cambios en los índices de azúcar en la sangre.

VIDEO: Captan a enfermera maltratando a bebé huérfana en un hospital

No fue hasta mayo de 2017 que la policía intervino en la investigación, algo que el director del hospital, Ian Harvey, dijo no ser una decisión que hayan tomado a la ligera.

Paul Hughes, detective investigador de la policía de Cheshire, declaró que el caso es delicado y muy complejo, y que si bien el arresto de esta semana de “una profesional de la salud” significa un gran paso hacia adelante en la investigación, es importante que la comunidad sepa que es un caso en proceso y lejos de concluir aún.

Actualmente, el hospital atiende a todos los casos en el departamento neonatal, pues asegura que sus actividades son de nuevo completamente seguras y sin peligro para la comunidad.