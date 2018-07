Niña con parálisis cerebral salvó a su hermanito de ahogarse

(NOTICIAS YA).-Lexie Comeau-Drisdelle no puede caminar ni hablar, pero salvó a su hermanito de ahogarse y se ganó su reconocimiento de héroe en su ciudad natal, Halifax, Nueva Escocia.

Esta pequeña pero poderosa heroína estaba lista para celebrar su noveno cumpleaños con familiares y amigos, incluido su hermano Leeland de 1 año.

Con el resto de la familia atrapada preparándose para la fiesta y sin prestarle atención, Leeland decidió dar un paseo al patio trasero y saltar a la piscina.

Pero Lexie, que siempre mira a su hermanito, vio la posible tragedia.

Lexie tiene parálisis cerebral, un trastorno del movimiento, el tono muscular o la postura que es causada por el daño que ocurre durante el desarrollo del cerebro. Eso significa que no puede hablar y no puede correr detrás de su hermano, pero sabía que tenía que alertar a los demás para que lo ayudaran, publicó CNN.

Entonces, ella hizo lo único que pudo, y dejó escapar el grito más fuerte que sus pulmones podrían dar.

Kelly Jackson, la madre de Lexie dijo: “Estaba arriba, cambiándome para la fiesta, su papá estaba recogiendo a su hermano mayor, y mi madre estaba en la cocina, cuando de repente escuché a Lexie gritar. Entré en pánico e inmediatamente pensé ‘Oh, no, debe haberse caído de la silla.”

La abuela de Lexie corrió rápidamente hacia la niña que gritaba.

Se dio cuenta de que Leeland no estaba cerca, y Lexie seguía gritando y señalando la puerta que conduce a la piscina.

“Cuando mi madre me contó lo que estaba pasando, miré rápidamente por la ventana y allí, en el borde de la piscina, vi su cabecita”, dijo Jackson. “Empecé a entrar en pánico y mi madre corrió rápidamente hacia él y lo sacó”.

La familia trajo a Leeland adentro, y después de seguir las instrucciones de una línea directa de emergencia que llamaron, pudieron ponerlo en condición estable antes de llevarlo al hospital.

“En ese momento, fue tan aterrador. Pensamos que no iba a terminar bien, lo abrazamos un millón de veces. En dos segundos, una vida puede cambiar y estamos agradecidos de que Lexie nos alertara tan rápido”, Jackson dijo.

El incidente ocurrió el 5 de mayo y Lexie fue reconocida el miércoles como un héroe por el Consejo Regional de Halifax por su respuesta.

Ella también fue honrada por el departamento de policía de la ciudad.

“Los héroes vienen en todos los tamaños. Fue un verdadero placer reconocer a la joven Lexie por alertar a su madre cuando su hermano pequeño se lanzó a la piscina”, escribió el alcalde de Halifax, Mike Savage.

Jackson dijo que quiere abogar por las personas con discapacidades, señalando que el hecho de que las personas no puedan hablar no significa que no comprendan lo que está sucediendo.

“Algunas personas piensan que, debido a que tienen una discapacidad, no pueden hacer cosas, pero si ella pudiera caminar, ella lo habría agarrado y él nunca habría salido. Su discapacidad es física. Ella es muy brillante. niña.”