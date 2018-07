Revelan informes psiquiátricos de tirador de cine en Aurora James Holmes

(NOTICIAS YA).- Esta semana, salieron a la luz informes psiquiátricos que detallan el comportamiento observado del tirador del cine en Aurora, James Holmes, durante varias sesiones que se llevaron a cabo antes de la masacre del 20 de julio del 2012, donde murieron 12 personas y otras 70 resultaron heridas.

Entre los detalles de los informes, están observaciones escritas a mano por la doctora de Holmes, Lynne Fenton, y otros dos psiquiatras.

En una nota de trastorno obsesivo-compulsivo, la psiquiatra describe que “(Holmes) tiene problemas para concentrarse, come bien, no tiene rachas de llanto y no tiene pensamientos suicidas”.

La misma evaluación reveló que Holmes estuvo saliendo con una mujer durante 4 meses, pero dejo claro que no estaba interesada en una relación a largo plazo.

“Cuando le pregunté sobre otros síntomas, dijo que no quería decir ya que yo tenía que reportarlo. Dice que quiere matar a otras personas, pero nadie en particular y que nunca ha hecho nada para dañar a los demás”, escribió Margaret Roath, una trabajadora social con licenciatura de la Universidad de Colorado.

Roath escribió un correo electrónico a Fenton después de sus observaciones diciendo que:

“Es el tipo más ansioso que he visto y tiene síntomas de TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). Pero lo más preocupante es que tiene pensamientos de matar gente, aunque no creo que sea peligroso. Dijo que no quería contarme todo lo que estaba experimentando, ya que yo tendría que reportarlo”.

Luego de hablar con Holmes, Fenton también expresó su preocupación, pero decidió no ponerlo bajo control mental, una retención que algunos especulaban que pudo haber evitado el tiroteo.

Sin embargo, si contactó a un segundo psiquiatra y a la madre de Holmes para alertar al equipo de evacuación de amenazas de la universidad.

Fenton fue demandada por Chantel Blunk, viuda de Jonathan Blunk que murió en el tiroteo, debido a su decisión de no detener a Holmes, pero la demanda fue desestimada en el 2016.

El Dr. William H. Reid, fue consultado para determinar si Holmes podía usar la demencia como defensa creíble, pero rechazó la idea y dijo que:

“El acusado sabía que los disparos serian altamente ilegales. Le contó a otras personas antes y después del tiroteo y escribió en su cuaderno que esperaba ser arrestado y/o asesinado por la policía, y que si era arrestado esperaba ir a prisión o ser ejecutado.”

“No tengo dudas que el acusado padece de una enfermedad mental significativa”.

El juez Carlos Samour, decidió publicar los documentos que indican que Holmes no gozaba de privilegios de paciente, ya que argumentó una defensa por demencia.

Hacer públicos los documentos fue su último acto como juez estatal, antes de unirse a la Corte Suprema del estado esta semana.

