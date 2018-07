Rompe los vidrios del carro de su expareja y secuestra a bebé

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Rusia interceptó el vehículo de su expareja en plena carretera para romperle los vidrios con sus propios puños y secuestrar a la hija de ambos, todo quedó captado en cámara.

La terrible agresión ocurre en Naberezhnye Chelný, en la República de Tartaristán, Rusia.

El video compartido el tres de julio detalla como la actitud de un hombre agresor deja destruído un vehículo donde se transportaba su niña quien rompe en llanto al escuchar los golpes que su padre daba al auto.

Infobae relata como el hombre simplemente no acepta la separación con su pareja por lo que termina secuestrando lo que sabía realmente le afecta a ella, su bebé.

Lo que desató la furia

El hombre llegó a casa a buscar a su expareja y al no encontrarla se dirigió al predio donde sabe que se estacionaba y no la dejó irse, aunque ella intentó huir, él destruyó el parabrisas y los vidrios laterales, la joven madre impactada ante la brutal agresión y con miedo a que la mataran, no pudo evitar que el padre de la pequeña la secuestrara violentamente.

Ante el impactante video la policía ya investiga lo ocurrido y se ha levantado una alerta para localizar a la pequeña de aproximadamente dos añitos de edad.

Le advertimos que las imágenes son fuertes y podrían resultar perturbadoras

Violencia doméstica

La Organización Mundial de La Salud (OMS por sus siglas en español) revela en un informe que la violencia doméstica está muy extendida y tiene graves consecuencias sanitarias.

El estudio sobre la violencia doméstica realizado por la OMS manifiestó que las pareja es la forma de violencia más común en la vida de las mujeres, mucho más que las agresiones o violaciones perpetradas por extraños o simples conocidos.

La investigación describe las gravísimas consecuencias para la salud y el bienestar de las mujeres que tiene en todo el mundo la violencia física y sexual ejercida por el marido o la pareja, y se expone el grado de ocultación que sigue rodeando este tipo de violencia.

La campaña mundial de prevención de la violencia de la Organización Mundial de la Salud ayuda a los gobiernos a definir programas integrales de prevención en todas las formas de violencia, incluida la doméstica, familiar y de personas que simplemente son conocidas, no se descartan las de desconocidos.