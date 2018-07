VIDEO: Anciana llora porque Starbucks no la dejó vender su artesanía

(NOTICIAS YA).-Un video viral muestra a una mujer indígena de la tercera edad llorando a las afueras de un establecimiento de Starbucks, en México, luego de que presuntamente el personal le prohibiera estar frente al local vendiendo sus artesanías, pues les generaba “mala imagen”.

Abdul Rodrigo R. Garduño, residente de Atizapán, en el Estado de México, publicó a través de su cuenta de Facebook una serie de dos videos revelando lo que ocurría a las afueras de un establecimiento de Starbucks, el pasado viernes.

“Quieren quitar a la señora que por imagen” dice el joven ante la cámara en su primer video donde denuncia el presunto maltrato que sufrió la indígena, mismo que se ha vuelto viral con más de un millón de reproducciones, despertando la empatía de las personas por la mujer y el disgusto por las políticas discriminatorias de la empresa.

Bibiana Sánchez Rosa, como ha sido identificada la mujer, se ve después derramando lágrimas por el sentimiento que le provocó ser privada de la libertad para vender su artesanía de forma honrada en la banqueta frente al negocio.

“Me dicen los muchachos que no puedo estar (frente al negocio) por eso me vine para acá, no dejan vender”, dijo Bibiana a la cámara.

El joven, claramente indignado ante la situación, le dice a la mujer que no se preocupe, que nadie la va a correr del lugar pues él personalmente se encargaría de ello. Después, el joven hace un llamado a la comunidad que compartan el video para dar a conocer los hechos.

“Me da tristeza”, dice la anciana entre lágrimas, “¿dónde voy a vender?“, concluye el video.

El video alcanzó mucha popularidad y miles de personas lo compartieron declarando una muestra más del clasismo que impera en el país y llamando la atención del establecimiento.

En un video posterior publicado por Garduño, también en su perfil de Facebook, asegura que fue tanta la atención que el caso atrajo, que el gerente del lugar se había comunicado con él para dialogar y disculparse por la situación, la cual condenó como reprobable.

El joven dio a entender que la historia “tendría un final feliz” después de todo, y que conversaciones sobre la posibilidad de facilitar un espacio permanente para la señora Bibiana, afuera del local, para que venda sus artesanías, estaban sobre la mesa.

La empresa, sin embargo, no se ha pronunciado oficialmente respecto al caso, no obstante un reporte no confirmado indica que los trabajadores del local “ofrecieron agua de cortesía a la señora Bibiana, a quien conocen desde hace mucho tiempo”.