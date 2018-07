VIDEO: ¿Dios caminando entre las nubes?

(NOTICIAS YA).- El jueves pasado se presentó una tormenta en Tusaloosa, Alabama y un residente decidió grabar las nubes que cubrían el cielo.

El hombre identificado como Solo Dolo, mostró un agujero, un espacio entre las nubes en su transmisión en vivo según Infobae.

Las intensas lluvias habían dejado un muerto y desastres materiales. Fue entonces que en su video mencionó “miren ese agujero justo en el cielo… Ése es el que tiene el poder. Nos está cubriendo, así que estamos bien”.

Sin embargo, no se dio cuenta de las supuestas sombras que aparecen. Personas que veían la transmisión como Lisa mencionaron, “Es Dios caminando entre las nubes”.

Tras leer esto, el dueño de las imágenes mencionó “¡No pueden decir que mi Dios no es real! ¡Gracias Dios por usar a Lisa para revelarme esto! Ver esto es creerlo”.

Otras personas de inmediato alegan que esa versión no podía ser cierto.

Este video es muy similar al que llega desde el cielo de Salta – Argentina. Según Crónica, el video fue compartido por María” una joven estudiante de secundaria y devota del catolicismo, que conoce las enseñanzas de las sagradas escrituras.

En entrevista con pasasalta.com.ar la joven alega que se trata de “algo bueno o algo malo ya que Dios o el Demonio pueden mostrarse como imágenes semejantes” y nos recuerda un texto bíblico de (Éxodo 20:4-6) en donde dice:

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen, Y que hago misericordia en millares á los que me aman, y guardan mis mandamientos”.”

Las personas que se escuchan en el video suenan sorprendidas y describen como las luces siguen apareciendo. En una ocasión mencionan que las figuras tienen alas. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras muchos piensan que es una imagen que anunció un pasaje bíblico que anticiparía el Apocalipsis, otros prefieren creer que tal vez es un extraterrestre.

Por su puesto que entre las miles de opiniones, muchas personas no logran apreciar nada.

