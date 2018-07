El video viral y controversial de los niños en una corte de inmigración

(NOTICIAS YA).- El caso que ha conmovido al mundo entero es el de los menores no acompañados, una realidad que afecta a cientos de inmigrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos sin sus padres para pedir ayuda y asilo al gobierno de un país que no es el suyo y no hablan el mismo idioma.

Linda Freedman, cineasta de profesión, trabajó un material audiovisual que llama a la reflexión de un problema que sacude en su mayoría a países centroamericanos.

En el video se muestra como niños se presentan ante un juez y ya en corte les hacen preguntas que algunos simplemente no responden porque son menores de tres años y realmente no saben que responder.

Se trata de una dramatización que se ha viralizado en redes sociales y ha tenido el impacto que su autora deseaba, ya que la organización proinmigrante http://www.unaccompaniedchildren.org necesita de ti para ayudar a los niños reales que a diario se enfrentan ante un juez y requieren de abogados, de lo contrario son regresados a su país, donde sus padres, familia o incluso ellos mismos independientemente de su edad están amenazados.

Freedman dice en su página oficial que la idea nació en el 2014, es decir que esta situación no es exactamente nueva, pero está aliviada y feliz de que la gente observe lo que realmente ocurre y ayude a las víctimas de las políticas migratorias.

Si tú deseas donar y ayudar a cientos de niños que requieren de abogado puedes hacerlo ingresando a https://www.unaccompaniedchildren.org/unaccompanied y dar click en el espacio rojo de donación.

Casos reales de corte en Estados Unidos

En 2014, Mario como le llamaremos para resguardar su seguridad, llegó a los Estados Unidos huyendo de la violencia que afecta a El Salvador, él tiene tan solo tres años.

La madre del pequeño fue violada y amenazada por delincuentes por lo que huyó de El Salvador un año antes de que Mario emprendiera la ruta que seguramente el niño no sabía para qué era y lo que significaba.

Al llegar a la frontera el pequeño fue capturado por agentes de inmigración y tuvo que presentarse en un proceso de deportación donde se representó a sí mismo dentro de una corte.

El caso como era de esperarse lo perdió ya que no supo explicar lo que realmente pasaba.

Clara Long, investigadora de la organización Human Rights Watch, dijo a BBC Mundo que “la problemática de representarse solos en la corte tiene un efecto devastador en los casos de corte dentro de los Estados Unidos”.