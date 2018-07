Hombre muere en río Little Manatee cuando paseaba con su perro

Oficiales de la comisión de fauna silvestre en Florida, encontraron un cadáver en el río Little Manatee el pasado miércoles. Se trataba de un hombre de 65 años, quien estaba manejando su moto acuática en el río en compañía de su perro.

Testigos comunicaron que al rededor de las 11:00 a.m., el hombre se encontraba cerca del puente de la autopista U.S 41 cuando de pronto, él y su perro se cayeron al agua.

El hombre desapareció, pero el perro nadó 50 pies hasta la orilla, quien luego fue rescatado por oficiales.

De acuerdo con las autoridades, todavía no se sabe con exactitud qué mató al hombre. No encontraron señales de que la moto se haya impactado con el puente. Sin embargo, el señor no llevaba chaleco salvavidas.

De acuerdo con el oficial Roger Young, “llevar un chaleco, puede salvar vidas,” le comunicó el ofical a Fox 13. “El sujeto no tenia puesto un flotador personal, lo cual nos hace creer que eso lleva a la causa de la muerte en este caso.”

Oficiales siguen investiando si hubo consumo de alcohol o si un problema médico tuvieron que ver con el incidente.

La identidad del hombre no fue expuesta por autoridades.

