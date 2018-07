Mujer graba maestra de su hijo de 5 años y la acusa de acoso escolar

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Florida, ha acusado a la maestra de su hijo de 5 años de acoso escolar, luego de descubrir que le decía al pequeño “loser” o “tonto” en español.

Kandy Escotto, dijo que colocó un dispositivo para grabar audio en la mochila de su hijo Aarón, luego de que regresaba de la escuela haciendo comentarios preocupantes. Todo sucedió en la escuela primaria Banyan en Miami, Florida.

“Se estaba portando súper raro” dijo Escotto a un medio local.

“No quería ir a la escuela. Lloraba cuando sabía que tenía que ir a la escuela”.

Según los informes, cuando Escotto le estaba ayudando con su tarea, el pequeño le dijo que él era un “niño malo”. Cuando la mujer lo cuestiono sobre su comentario, el niño le respondió que es lo que su maestra le decía cuando hacia su trabajo.

Escotto se quejó ante funcionarios de la escuela pero no le hicieron caso, por lo que decidió colocar un dispositivo de grabación en la mochila del pequeño durante 4 días.

En la grabación, Rosalba Suarez, quien obtuvo un premio de “Maestra del año” el año pasado y ha estado en el distrito desde el 1985, se puede escuchar haciendo comentarios desagradables a los niños.

También se puede escuchar burlándose de otros niños y distintos casos.

“¿todavía no sabes escribir? no sé qué decirle a tu madre. Me esta volviendo loca ¿Por qué me está volviendo loca?”