Repartidor de comida delata a novio infiel

(NOTICIAS YA).- Una joven de West Burlington, Iowa, se enteró de la infidelidad de su novio gracias a un repartidor de comida, quien encontró al sujeto “con las manos en la masa” y lo delató.

De acuerdo con Indy 100, en abril pasado Kayla Speer se encontraba en una relación con un hombre que vivía a tres horas de distancia. El sujeto estaba, según él, estudiando para un importante examen y la joven de 23 años decidió enviarle comida del restaurante Jimmy John’s.

Speer especificó que el pedido era para su novio y dio su dirección, indicando que ella no estaría para recibir el pedido y que su novio podría firmar.

Sin embargo, no contaba con que el repartidor se comunicaría con ella con una impactante noticia. La joven recurrió a Twitter para contar su historia este jueves.

“Puse la orden y mi novio me había enviado poco antes un mensaje donde me informaba que iba a tomar una siesta. Así que le mande otro que decía: ‘está en camino tu comida. Por favor deja propina’. No recibí respuesta en un rato pero asumí que estaba durmiendo”, relató.

“Poco después recibió un mensaje de mi novio que decía ‘gracias’. Unos momentos después, recibí una llamada de Jimmy John’s”, continuó. “Contesté, asumiendo que solo me estaban informando que la comida fue entregada o tal vez un error con mi tarjeta pero estaba equivocada”.

“El repartidor me preguntó si la orden era para mi novio y respondí que sí y que yo no vivía en la misma ciudad y quería sorprenderlo. Me pareció extraño porque yo ya les había dicho que la orden era para mi novio”, añadió Speer.

“El repartidor continuó diciendo: ‘mira, normalmente no hacemos esto, pero creo que deberías saber que cuando llegamos a la puerta de tu novio vimos hacia adentro del departamento y él estaba en ropa interior con una mujer desnuda encima de él en el sillón’”, escribió en Twitter.

Speer indicó que, a pesar de su confusión y enojo, hizo varias preguntas al repartidor para cerciorarse de que estuvieran hablando de su novio y pudo confirmarlo.

“Y así fue cómo me enteré que mi novio me estaba engañando. GRACIAS AL REPARTIDOR DE JIMMY JOHNS”, concluyó, agradeciendo al empleado y a la cadena por el inigualable servicio, asegurando que no cualquiera se tomaría el tiempo. Varios usuarios de redes se han unido a los elogios.

Kayla asegura que el trabajador en cuestión dijo que el momento fue muy vergonzoso. Posteriormente se comunicó con su novio, quien negó las acusaciones, aunque ella está convencida.

La cadena de comida rápida incluso se ofreció a organizar y pagar una fiesta “de rompimiento” para Kayla. Ella aceptó la propuesta pero no ha fijado una fecha.