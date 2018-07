Se dispara en la sien para demostrar al padre de su novia que la amaba

(NOTICIAS YA).-Un hombre, líder de un movimiento político juvenil, se disparó en la cabeza luego de que presuntamente el padre de su novia le pidiera demostrar que la amaba a través del suicidio, ahora su vida prende de un hilo luego de ser declarado con muerte cerebral, en India.

El incidente ocurrió la noche del miércoles, reporta NDTV, cuando el hombre de 30 años se disparara en la sien frente a la casa de su novia, una mujer de 27 años, luego de tener una fuerte discusión con su familia.

Atul Lokhande, líder juventil del Bharatiya Janata Party, una de las dos principales franjas políticas de India, acudió a casa de su amiga, Rashmi Mehra, y con quien según él y la familia de él llevaba más de 13 años de relación.

En la visita, reportan medios locales, el hombre discutió con el padre de Rashmi sobre su interés por casarse con ella. A partir de aquí surgen varias versiones de los hechos.

De acuerdo con Lokhande, quien dejara una serie de publicaciones en Facebook relatando lo que iba a ocurrir y mostrando evidencia fotográfica de los años de relación que llevaba con su amiga, el padre de ella fue quien le pidió demostrar a través del suicidio que la amaba.

Presuntamente, tal como la prueba de fuego, si sobrevivía respetaría el deseo de casarse pues él, funcionario público, así como el resto de la familia desaprobaba la relación de ambos.

“No podré vivir sin ti, así que me voy“, dice la publicación antes de su disparo autoinfligido.

En su última publicación a las 8:56 de la noche, antes del incidente, dijo “su padre me dijo que viniera a su casa esta noche y que me suicidara para demostrar mi amor por su hija. Si sobrevivo, me dejará casarme con ella. Estoy en su casa, llégame de aquí (si muero). Si sobrevivo, volveré solo”, se leía en el extenso mensaje.

Alrededor de 40 fotos de los dos acompañaban el mensaje.

Rashmi Mehra, amiga y presunta novia de Lokhande, por otra parte, asegura que la historia es muy distinta y que lejos de tratarse de amor, era una obsesión la que orilló al sujeto a cometer el atroz acto.

The Free Press Journal reporta que la joven reveló su versión de los hechos, asegurando que ella no deseaba casarse con Lokhande, de quien había rechazado varias propuestas de matrimonio a lo largo de los años, y quien asegura que la acosaba constantemente.

La mujer agregó que Atul no trabajaba y ella le pedía que consiguiera un empleo, por lo cual ella comenzó a distanciarse de él, pero el sujeto la seguía a todos lados.

La familia de Atul Lokhande, por otra parte, reclama que las declaraciones de ella son mentiras y confirma que los dos llevaban una relación desde hace 13 años, durante los cuales la mujer formó parte de numerosos eventos familiares.

Según el hermano del agravado, Mukul, la mujer habría dejado de hablarle al sujeto luego de que ella consiguiera un empleo en un banco. Agregó que desde ese momento, ellos insistieron a la familia de la mujer para que no le permitieran salir con Atul, pero que ella seguía viéndolo.

Fue el lunes cuando Atul puso un estado en WhatsApp, que la familia notó que algo andaba mal. El martes por la tarde, Atul publicó una extensa nota suicida en su muro de Facebook, culpando de su muerte al padre de

La familia de Atul busca presentar cargos contra la familia de la novia por haber orillado al hombre a cometer suicidio.

El hombre, por su parte, fue llevado al hospital en estado grave y de acuerdo a los últimos reportes, se encuentra en estado vegetativo y con vida asistida por máquinas