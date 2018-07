Abuela y su bisnieta se quedan sin nada tras incendio en su hogar

(NOTICIAS YA).- Un incendio registrado en una casa móvil en Las Cruces, Nuevo México dejó a una abuela prácticamente en la calle. Buscan el apoyo de la comunidad.

El incendio le arrebató a la señora Senaida Ochoa el que fuera su hogar por 17 años. El fuego consumió todos los muebles, ropa y recuerdos de la señora Senaida y su nieta Dana, ahora las dos se encuentran prácticamente sin nada.

“Todo está patas pa arriba, los sofás, las televisiones no se salvó ni una y pues no todo lo que tenía y ya ahorita no tengo nada más” Senaida Ochoa.

Para Dana, bisnieta de Senaida quien también vivía en esta casa, la situación es una verdadera pesadilla.

“Le dije a mi abuela yo quisiera que esto nada más fuera un sueño, me siento mal porque mi abuela hizo tanto esfuerzo de hacer esta casa”, Dana.

Al momento del incidente ambas se encontraban celebrando el Día de la Independencia fuera de casa, por lo que no hubo heridos a causa de este siniestro, sin embargo aún se desconoce cómo fue que comenzó el fuego.

Autoridades aseguraron continuar investigando, pero la propietaria asegura lo contrario. “Como yo no tenía aseguranza en mi traílla no pueden seguir con las averiguaciones si tuviera yo una aseguranza podrían seguir con las averiguaciones. A los bomberos también se les acabó el agua y dejaron que se acabara de tomar y usted puede comprobar que no me quedo nada”.

Nietos de la señora Ochoa abrieron una cuenta de Gofundme para apoyarla económicamente. Si usted desea ayudar, puede encontrar la cuenta como GoFundme.com/Burned Home de Brenda Ochoa

Priscilla Ríos