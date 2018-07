Demandó a su ex por hacerlo creer por 22 años que tenían un hijo

(NOTICIAS YA).- Vivió 22 años engañado y pagando una pensión por un hijo que no era suyo. En Genora, al norteste de España fue donde el falso padre sospechó que no era padre del menor, se separó de su pareja pero no dejó de pagar la manutención hasta que el supuesto hijo de 22 años le confesó cuál era su relación y el hombre decidió demandar a su expareja sentimental.

Fue el pasado 19 de abril cuando la Audiencia Provincial de Gerona determinó que la madre debe pagarle a su expareja una indemnización de 107 mil 269.68 euros lo equivalente a casi 126 mil dólares ya que la madre actuó dolosamente de acuerdo al juzgado que al analizar el caso reconoció que no había justificación legal para ocultar la relación consanguínea entre el niño y el falso padre.

El ex esposo había relatado que sabía que la mujer había sido infiel durante el matrimonio pero no sabía que el hijo había sido concebido con otra pareja sentimental. El juzgado había determinado que por daño moral, la mujer debía pagar 40 mil euros por el sufrimiento psicológico y la sentencia aumentó por el dolo de ocultar la verdad.

Desde 1994, el hombre pagó la manutención de su supuesto hijo y llevó los convenios de separación que ascienden a los 80 mil euros, pruebas de paternidad por 500 euros, alimentos por 70 mil euros y la educación universitaria por 36 mil 700 euros.