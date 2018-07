Monjas de la Madre Teresa son detenidas por venta de bebés

(NOTICIAS YA).- Una monja y otra empleada de una casa de caridad de la Madre Teresa en el estado de Jharkhand, en India, han sido arrestadas por presunta trata de niños.

Una investigación de la Comisión del Bienestar de Niños Indios (CWC, por sus siglas en inglés) reveló que al menos dos personas en la casa de Nirmal Hriday (Corazones Puros) en la capital del estado de Ranchi estuvieron involucradas en tomar bebés de madres solteras y venderlos.

La investigación dio inicio después de que una pareja se acercara a la CWC diciendo que habían pagado mil 700 dólares a una de las empleadas de la casa por un bebé. Se quejaron de que se había llevado al bebé y se habían quedado con su dinero.

“Investigamos y parece que se vendieron cuatro niños”, dijo Shyamanand Mandal, un inspector de Policía en el distrito de Kotwali. “La población local también está involucrada en esto”.

El hogar, dirigido por las Misioneras de la Caridad, la orden religiosa fundada por la Madre Teresa, da cobijo a mujeres embarazadas solteras.

La CWC, que previamente había sospechado de irregularidades en el hogar, informó a la comisaría de Policía local, dijo Kaushal Kishore, funcionario de CWC.

La Policía ha registrado un caso de trata de niños contra las dos personas sospechosas. Recuperaron a un bebé de tres meses, que actualmente se encuentra bajo la custodia de CWC.

Las autoridades han rastreado la operación de tráfico hasta 2015, pero están investigando si comenzó antes, dijo Mandal.

La vocera de las Misioneras de la Caridad, Sunita Kumar, dijo que el incidente fue “increíble y… completamente impactante”.

“No podemos creerlo. Veremos que no vuelva a suceder”, dijo. “Madre (Teresa) no quería diversificarse para comenzar a ganar dinero”.

Kumar dijo que el crimen estaba “totalmente en contra” de las convicciones de la orden. “No puede haber sucedido, no debería haber sucedido”, agregó.

La madre Teresa, que murió en 1997, estableció hospicios, colonias de leprosos, orfanatos y centros para mujeres embarazadas solteras.

Sin embargo, en 2015 Misioneras de la Caridad dejó de organizar las adopciones, diciendo que estaba en desacuerdo con las reglas del Gobierno, que facilitaba la adopción de personas solteras, divorciadas y separadas.

*Con información de CNN