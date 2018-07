Beryl se degrada a onda tropical y dejará mucha lluvia en Puerto Rico

Special Weather statement: strong thunderstorms and wind gusts up to 50 mph are expected across eastern PR, Culebra and Vieques. Comunicado especial sobre el tiempo: tronadas fuertes y ráfagas de vientos hasta 50 mph posibles a través de Culebra, Vieques y el este de PR. #prwx pic.twitter.com/chBdzIAeXy

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 9, 2018