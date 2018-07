FOTO: El sol envejeció la mitad de su cara y la imagen impactó al mundo

(NOTICIAS YA).-El impresionante retrato de un camionero canadiense te convencerá de usar protector solar. Si esta imagen no logra persuadirte, nada lo hará.

La mitad izquierda de su cara parece 20 años más vieja que la otra y ha sorprendido a la comunidad médica.

Esta fotografía reafirma la importancia de protegerte de los rayos del sol.

El rostro de Bill McElligott, de 69 años, se ha convertido en el argumento más convincente para nunca más tomar el sol sin protector solar.

La imagen fue publicada por The New England Journal of Medicine en 2012, pero ha cobrado vigencia en las últimas semanas, informa el sitio web Gizmodo.

Según el portal de noticias sinembargo, la revista médica publicó una foto del rostro del chofer donde se puede observar a detalle el deterioro del lado izquierdo, el cual estuvo más expuesto al sol durante su jornada de trabajo. El resultado es un fotoenvejecimiento parcial localizado solo en una mitad de la cara.

El sol causó una pronunciada diferencia entre el lado derecho y el izquierdo de su rostro. Por eso, el lado más expuesto a sol, se ve claramente más envejecido, con arrugas y manchas.

De acuerdo con la revista médica, especialistas diagnosticaron a McElligott con un padecimiento llamado dermatitis unilateral.

En este caso, la dermatitis fue producto de los casi 28 años que Bill condujo. Pues durante casi 3 décadas, el lado izquierdo de su rostro, que da a la ventana, estuvo expuesto a los rayos ultravioleta del sol.

El sitio especializado Medline Plus explica que es un trastorno cutáneo prolongado (crónico) que consiste en erupciones pruriginosas y descamativas. Es un tipo de eccema.

De acuerdo a la Fundación contra el Cáncer de Piel, la radiación solar ultravioleta se compone de dos tipos diferentes de ondas, los rayos UVA y UVB. Los últimos son más cortos y son el principal causante de las quemaduras solares.

Pero los rayos UVA, por su parte, son los responsables de gran parte de los daños que asociamos con el fotoenvejecimiento, penetran profundamente la piel, y dañan las fibras de colágeno.

De esta manera, debido a la prolongada exposición al sol, la profesión de conductor ha sido asociada con un alto riesgo de cáncer de piel.

Citando a la fuente, estas son recomendaciones de los expertos: