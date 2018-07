Maestra muere en la graduación de sus alumnos  

(NOTICIAS YA).- Maestra pierde la vida al finalizar la ceremonia de graduación de sus alumnos. Yazmín Guadalupe N, profesora de sexto grado de la primaria Acela Servín Murrieta fue declarada muerta el seis de julio.

Ese día, Yazmín se encontraba en la graduación. Al finalizar, todos los maestros se reúnen para tomarse la foto. Sin embargo, al llamar a la maestra esta desvaneció y perdió la vida en ese momento.

El incidente ocurrió en el auditorio “Jesús Morales Fernández” de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, localizado en ciudad de Xalapa.

LEE: MUEREN DE UN INFARTO DOS COLOMBIANOS VIENDO EL PARTIDO DE SU SELECCIÓN

La Fiscalía llego al lugar para levantar el cadáver. AVC Noticias informó que los alumnos no se percataron de la muerte ya que todos habían salido. Mientras que Quintopoder dio a conocer que las causas de muerte se deben a que la maestra le dio un paro al corazón.

“Sucedió, nada más de momento se desplomó y dicen las autoridades que inmediatamente falleció”, dijo la directora María d Jesús Fernández. Medios locales informan que la maestra era muy querida y dedicada a sus alumnos.

LEE: EL ALIMENTO QUE TE PODRÍA EVITAR UN PARO CARDÍACO

Este lunes en la escuela se estará realizando una ceremonia para recordar a la maestra.

Noticias relacionadas:

Una niña del noveno grado puede disfrutar de su abuelito gracias a que supo actuar justo después de que empezara a sufrir de un paro cardíaco.

Su corta edad no fue un impedimento para que Layla Zapata quien cursa el noveno grado y logró realizar los primeros auxilios en su abuelito quien sufrió un infarto al estar reparando el piso del baño de su casa.

Su rápida reacción de practicarle resucitación cardiopulmonar y llamar al 911, ayudó a lo paramédicos a poder controlar los signos vitales de su ser amado.

“La operadora del 911 nos preguntó, yo le dije que iba a hacer primeros auxilios, entonces la puse en altavoz y empecé a hacer primeros auxilios y paso mucho tiempo, se me congelo el tiempo hasta que llegaron los paramédicos y lo atendieron a él,” Layla Zapata.

Ante un momento de desesperación al ver a su abuelito ponerse morado y no responder a sus llamados, Layla nunca perdió la tranquilidad y recordó los primeros auxilios que aprendió cuando cursaba séptimo año. “Había tomado primeros auxilios en el año siete, y no me acordaba tan bien pero dije unas que otras cosas las puedo tratar”.

Por casos como los de Layla, el Departamento de Bomberos de El Paso, solicita a la comunidad que aprenda a realizar resucitación cardiopulmonar, ya que se podrían salvar muchas vidas.

“La gente que sufre un ataque cardiaco no hay alguien médico para dar primeros auxilios y queremos que la gente aprenda porque en esos minutos que llega el departamento de bomberos pueden dar primeros auxilios y pueden ayudar a la persona a sobrevivir el ataque,” Carlos Briano, portavoz del Departamento de Bomberos de El Paso.

Los entrenamientos de primeros auxilios que ofrece el Departamento de Bomberos son de cinco minutos y lo pueden aprender niños desde los 4 años.

En El Paso, Texas estarán ofreciendo entrenamientos de “CPR” este sábado en la terminal de Sun Metro en el centro de la ciudad que se ubica en la calle Santa Fe, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

LEE: VIDEO: NIÑA SALVA A SU ABUELITO QUE SUFRÍA UN PARO CARDÍACO