Primera mujer transgénero que concursará en Miss Universo

Llevar el nombre y los colores de España ante el Universo es mi gran sueño. Mi objetivo: ser portavoz de un mensaje de inclusión, respeto y diversidad no solo para la comunidad LGBTQ+ sino para el mundo entero. . . #soybemiss #somosmasdeloqueves #missuniversespain2018 @orgbemiss

