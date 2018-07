VIDEO: “Infidelidad” provoca balacera afuera de un bar en Texas

(NOTICIAS YA).- Este domingo se reporta una pelea que termina con un hombre disparando afuera de un bar en el oeste de El Paso, Texas.

Justo cuando cerraron el bar Little Bit of Texas, ubicado en la calle Doniphan, graban el enfrentamiento. Con el título “¡Esta es la razón por la cual no te C%$# a la esposa de un tipo del ejército mientras él está desplegado! Disparan en Lil Bit anoche.”

Las imágenes comienzan con dos hombres golpeándose en el suelo. Después de separarlos, un joven le grita al rival de su amigo, “Si te metes con su esposa de nuevo, te voy a agarrar”. Entre insultos remarca que la pelea fue por meterse con la esposa de un militar mientras él estaba sirviendo a su país.

Mientras le sigue reclamando, el hombre se va alejando y saca su pistola y lanza varios disparos. Los presentes no pueden creer lo que hace y de inmediato todos se retiran. Por el momento no se reportan heridos.

La policía se encuentra investigando este suceso por lo que es una noticia en desarrollo.

Este es el segundo video viral de este fin de semana. El viernes, un policía de El Paso también sacó su pistola mientras intentaba detener a varios menores de edad.

Advertencia: Lenguaje fuerte

Un video de una pelea en Chico’s Tacos causa controversia dejando miles de comentarios.

La página de Facebook “915 On Blast” donde solo publican acontecimientos de El Paso, publicó este video que se está viralizando.

Desde la sucursal de Zaragoza, dos guardias de seguridad les piden a cinco jóvenes que se retiren. Por lo que se ve consumieron bebidas alcohólicas. Mientras se alejan intercambian insultos con otras personas que no se ven en el video. De repente pasa otro joven de camisa gris que se encontraba ordenando.

Se escucha que les pide que se vayan si no amenaza con golpearlos. En ese momento, decide mostrarles que tiene una pistola y siguen las amenazas.

La controversia en redes sociales comenzó respondiendo la pregunta, ¿es legal o ilegal sacar una pistola en una situación así?

Mientras algunos dicen que es legal por sentirse en peligro y haber evitado una pelea mayor, otros dicen que no estaba en peligro y solo pone en mal a quien en verdad sabe utilizar un arma que obtuvo con un permiso especial.

LEE: VIDEO: SACA PISTOLA DURANTE PELEA EN CHICO’S TACOS