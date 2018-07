Encuentran a paseña que desapareció en Juárez

(NOTICIAS YA).- Familiares reportan como desaparecida a Valerie Michelle Vera, de 15 años, y la encuentran en Ciudad Juárez.

Valerie salió de su casa en El Paso, Texas rumbo a Ciudad Juárez. Según la pesquisa, el ocho de julio, la menor le dijo a su madre que iría a comprar un dulce y nunca regresó.

Después se informó que la menor escapó a Ciudad Juárez. Tras varias personas en Facebook alertando sobre su paradero, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal la localizaron en Infonavit Juárez Nuevo.

La menor estaba sola cuando la resguardaron por el Blvd. Zaragoza y la Avenida de Las Torres. Una vez que la llevaron al departamento de trabajo social, autoridades contactaron a los padres.

Mientras tanto madres de jóvenes ausentes protestan en la Fiscalia de Mujeres ante la falta de resultados en la búsqueda de sus hijas.

Julio del 2011 está registrado como uno de los meses en donde más reportes de ausencia o desaparición de mujeres se han interpuesto en Ciudad Juárez. De todos los reportes destacan el de Jessica Ivonne Padilla Cuellar quien el siete de julio de ese año salió a la zona centro a buscar trabajo y nunca más se ha sabido de ella. Solo seis días después se reportan la desaparición en iguales circunstancias de Nancy Iveth Navarro Muñoz en la misma zona, ambas jóvenes estudiantes.

“Yo digo ellos con todos los medios de búsqueda cómo es posible que a siete años no haya una línea de investigación no haya un rumbo siquiera de dónde poder encontrar a Jessica”, Anita Cuéllar, mamá de Jessica Padilla.

Y es que ante la falta de resultados de las autoridades, los familiares de desaparecidas se convierten en investigadores, incluso arriesgando su vida para encontrar alguna pista de las jóvenes.

“10 ministerios públicos y 11 agentes de la policía ministerial, avocados a hacer esas dos cosas nunca van a poder cubrir profesional y exhaustivamente cada una de las investigaciones por lo tanto no hay voluntad política para poderlo hacer es la fiscalía con menos presupuesto tiene”, Adriana Linares, Centro para el Desarrollo de la Mujer.

Javier Corral gobernador de Chihuahua al inicio de su gestión prometió más apoyo a esta Fiscalía y a las madres de desaparecidas pero después ya no volvió a reunirse con familiares.

“Pues nada más una vez nos hemos reunido con él y pues no, tampoco no vemos nada de resultados, mientras pues no tengamos resultados vamos a seguir aquí exigiendo“, Luz Elena Muñoz, mamá de Nancy Navarro.

Mientras que la Fiscalía de Mujeres continúa con su trabajo en casos de ausencias recientes y otras que como estas se van rezagando con el tiempo.

“Se han localizado 265 personas de lo que es de enero a la fecha de 248 reportes de ausencia de este año quedan nueve reportes de ausencia vigentes”, Silvia Najera, portavoz Fiscalía de la Mujer.

De los más recientes reportes de ausencia o desaparición que han sido resueltos, seis corresponden a mujeres que fueron localizadas sin vida.

