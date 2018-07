VIDEO: Elefante cae sobre el público en un circo

(NOTICIAS YA).- Un accidente en uno de los circos considerados más grandes de Alemania dejó al descubierto la vulnerabilidad de las personas que asisten a un show con animales que por naturaleza son considerados salvajes y el video de lo ocurrido el pasado cinco de julio se hizo viral.

Un elefante cayó sobre los asistentes a una función del circo Krone, publicó La Silla Rota.

Al menos dos animales estaban en el centro de la escena cuando uno comenzó a empujar al otro hasta que estuvieron demasiado cerca de la barrera que los separaba del público y el ejemplar que fue acorralado cayó sobre los espectadores.

VIDEO: Accidente de camión de circo genera la muerte de elefante

Organizaciones protectoras de animales se mostraron en contra nuevamente de la práctica de tener animales salvajes dentro de las funciones de circos, dijeron que no debería de existir ningún ejemplar dentro de las carpas pues eso los estresa y podrían generar un accidente como el ocurrido en Alemania.

“People for the Ethical Treatment of Animals”, conocidos únicamente como PETA, dijeron que este tipo de incidentes es inevitable pues no se tomaron en cuenta las recomendaciones que ayuden a velar por la seguridad de los animales ni de las personas que asisten a las primeras filas de las funciones.

VIDEO: Elefante es sometido a endodoncia en zoo de Colombia

Los Defensores Internacionales de Animales (conocidos como ADI) publicaron a los medios de comunicación que “este tipo de incidentes resaltan los problemas de seguridad pública y bienestar animal asociados con el uso de animales salvajes en el entretenimiento en vivo”

Expertos en el cuidado de los animales dijeron que lo que pudo haber generado el incidente es el estrés de un animal salvaje al no obedecer las indicaciones de su amo, pues es necesario que ellos esten en su hábitat.

VIDEO: Hombre muere por intentar tomarse una selfi con elefante

Tras el accidente, que pudo haberse evitado, el periódico de Yucatán publicó que el show continuó y minutos después los animales fueron nuevamente encerrados.

Comunicado de prensa

Jam Cramer, presidente de ADI, por medio de un comunicado de oficial de prensa dio a conocer que:

“Usar animales salvajes en los circos es una receta para el desastre, poniendo a los animales y al público en peligro. ADI hace un llamado a los gobiernos de todo el mundo que no han establecido prohibiciones para que pongan fin a los actos de animales salvajes sin demora y detener el sufrimiento en los circos”.

VIDEO: Captan pelea entre elefante y cocodrilo

Los elefantes y otros animales salvajes que estamos acostumbrados a ver en los circos tienen una calidad de vida espantosa. Sus alojamientos son a menudo estrechos, suelen pasar hambre, y los métodos utilizados para entrenarlos a realizar estos trucos para nuestro entretenimiento son bárbaros y crueles.

Las crías que nacen en los circos generalmente son arrancados de sus madres mucho antes de dejar de lactar. Las condiciones mentales y físicas que estos animales sufren, combinadas con el riesgo para el público, son para los defensores de los animales una alarma para pasar ya mismo a la acción. Finalizó Cramer.