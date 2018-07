VIDEO: Racista ataca a hispana y policía no hace nada

(NOTICIAS YA).-Un oficial forestal del condado Cook, en Chicago, se encuentra en labores de oficina por una investigación en su contra, referente a su falta de intervención en un caso viral de discriminación y racismo.

El incidente ocurrió pasado mes, cuando un hombre atosigó y violentó a una mujer solo por traer una camiseta con la bandera de Puerto Rico, algo que al hombre le pareció insultante.

El video se dio a conocer el 14 de junio a través de la cuenta de Facebook de la víctima del acoso, y se ha vuelto viral desde entonces con más de un millón de reproducciones de sus más de 36 minutos de duración.

Versiones más cortas del video recorrieron otras redes sociales para dar a conocer el indignante caso.

Este lunes, la cuenta de Twitter del departamento de bosques del condado Cook, publicó que el oficial que mostró poca o nula acción en el incidente se encontraba suspendido de su labor en campo y trabajando en tareas de oficina, mientras el departamento realiza una investigación sobre su conducta.

Mia Irziarry, la mujer en el video, quien rentara un espacio en el bosque para realizar una celebración de cumpleaños, publicó las imágenes donde un sujeto no identificado, de mediana edad, se acerca a ella para atacarla y hostigarla por la camiseta que lleva puesta, preguntando sobre su nacionalidad y situación migratoria.

“¿Eres ciudadana? Si es así, no deberías usar eso”, dice el sujeto, “quiero saber si ella es ciudadana estadounidense, ¿por qué está usando esa mi&/a?”

El hombre, claramente intoxicado y quien en ocasiones no podía ni siquiera hablar de forma entendible, continuó diciendo a la mujer que “ustedes no nos van a cambiar. El mundo no va a cambiar a los Estados Unidos”.

Hasta el momento se desconoce qué provocó el ataque del hombre, salvo su intolerancia y falso sentimiento de patriotismo.

Autoridades anunciaron que el hombre fue detenido y enfrenta cargos por agresión y conducta desordenada.

El oficial presente en la escena, por otra parte, se puede observar desde el comienzo del incidente dándose la vuelta y simplemente ignorando los hechos.

Irizarry se puede ver llamando constantemente al agente para que le ayude, pues se siente incómoda y acosada por el sujeto, no obstante, el policía decide no hacer nada por ella a pesar de que el hombre se pone cada vez más agresivo y se le acerca más.

Irizarry comentó que alguien más llamó a la policía lo cual hizo que más agentes llegaran a la escena, pero se encargó de filmar y señalar específicamente al agente que estaba desde el comienzo y que decidió no hacer nada por ella.

No fue sino hasta que el hermano de la víctima apareció en la escena a defenderla, que el policía mostró señales de intervenir, aunque pareciera más en ayuda del agresor que de las víctimas del acoso.

Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, adquirido en 1899. Los nacidos en Puerto Rico son ciudadanos de los Estados Unidos, aunque no pueden votar en las elecciones presidenciales.