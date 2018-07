CBP acusa a alcalde de cruzar la frontera con México ilegalmente

(NOTICIAS YA).- La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza presuntamente acusó al alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, de haber cruzado la frontera con México de manera ilegal.

La agencia de noticias AP reportó haber obtenido una carta de la agencia federal en la que supuestamente alegan que el alcalde violó leyes migratorias de ambos países cuando cruzó a pie durante su visita a un centro de detención cerca de la frontera en El Paso, Texas.

Aunque el alcalde ya respondió a la acusación señalando que era “absolutamente ridículo”.

De Blasio, un fuerte crítico de las políticas de la actual administración federal, acudió al estado fronterizo junto con otros 20 alcaldes de todo el país el 21 de junio, un día después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para detener la separación de familias en la frontera.

Junto con un grupo de alcaldes, De Blasio visitó una instalación de detención para niños migrantes, pero les fue negada la entrada y decidieron cruzar a México tener otro punto de vista del inmueble, junto con su personal de seguridad de la policía de Nueva York que lo acompañaba.

De acuerdo a la carta, un agente no uniformado de la Patrulla Fronteriza se percató del grupo que estaba tomando fotografías del centro de detención al sur del cruce fronterizo de Tornillo, Texas.

Cuando el agente les preguntó si algún funcionario de la Patrulla Fronteriza o asuntos públicos había autorizado su presencia en el área, uno de los inspectores del Departamento de Policía de Nueva York respondió que no y cuando el agente preguntó al grupo cómo habían llegado, apuntaron hacia México.

La carta señala que el agente les informó que habían cruzado la frontera ilegalmente y les pidió que permanecieran en el área mientras llamaba a un supervisor y los llevó hasta un cruce fronterizo, pero el grupo desobedeció la orden y regresaron a sus vehículos y condujeron a México.

La agencia reporta que el grupo volvió a cruzar la frontera a través del cruce fronterizo unas tres horas más tarde.

Ante la acusación, el alcalde ha negado que se saltara los procedimientos de inmigración y afirmó que cruzó la frontera únicamente a través del cruce fronterizo normal y que en ambas ocasiones mostraron sus pasaportes.

“Amenazas por la administración de Trump no me detendrán de hablar y ellos no detendrán a mis compañeros alcaldes de hablar, y no detendrán cada día que los neoyorquinos y estadounidenses que hablen”.

Calificó esta acusación como un intento de distracción por parte del gobierno de esta “política inhumana”.

Hasta el momento la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no ha comentado sobre el tema, pero la presunta carta con fecha del 25 de junio fue enviada por Aaron Hull, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, al comisionado de la policía de Nueva York, James O’Neill.