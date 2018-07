Dan a conocer la forma en la que Luis Miguel se enteró que seria papá

(NOTICIAS YA).- Amigo de Luis Miguel da a conocer cómo se enteraron que Aracely Arámbula estaba embarazada. “El Sol” y la “Chule” comenzaron su noviazgo en el 2005 y después de un año y medio llegó la noticia de que serían padres por primera vez.

En entrevista con Infobae, Polo Martínez, amigo de Luis Miguel desde hace casi 40 años comentó, “nos enteramos en Las Vegas. Estábamos ahí con el hermano y ella dice: ‘No me siento bien’. Decidimos ir a buscar un test (de embarazo). Fuimos a una farmacia y lo trajimos. Al rato, estábamos tomando algo, y vimos que el test marcaba que sí. Luis me mandó a llamar; él ya sabía que quería tener un hijo con esta chica, no fue una cosa de casualidad. Ya me lo había dicho en Los Ángeles“.

Agregó que en ese momento, le comentó la noticia a otra persona, y el cantante se molestó.

Miguel Gallego Arámbula nació el primero de enero del 2007. Y para el 18 de diciembre del 2008, nació Daniel. Para el 2009 la pareja se separó.

Aracely Arámbula se prepara para escribir su biografía. En ellas contará detalles íntimos y, sobre todo, se centrará en el significado que ha tenido para ella la experiencia de ser mamá (huy, qué emocionante).

“Hablaré de muchas cosas, muchas anécdotas y pasajes de mi vida, de mis hijos, que son el amor de mi vida”, comentó la actriz a un sitio web mexicano.

Cuando los reporteros le preguntaron si escribiría sobre su relación con Luis Miguel y sobre el largo proceso legal para obtener su ayuda para la manutención de los hijos de ambos, “La Chule” solo respondió, “Esperen a leer el libro”.

Con 40 años recién cumplidos, Arámbula se siente plena y así lo afirmó ante la prensa.

“Ahorita estoy muy bien. Todo es positivo en mi vida”.

Aracely comparte videos de la celebración del cumpleaños número 11 de Miguel.

