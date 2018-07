Sube sangrienta y sonriente ‘selfie’ tras sufrir ataque homofóbico

(NOTICIAS YA).- La víctima de un ataque de odio en Escocia se ha vuelto viral tras publicar una foto donde aparece ensangrentado pero sonriente.

De acuerdo con Barrhead News, se trata de Blair Wilson, un joven de 21 años que fue atacado en las calles de Neilston por ser homosexual.

La imagen en Facebook ha sido compartida miles de veces desde que la publicó la noche del pasado 29 de junio. El joven se dirigía a casa por la calle principal tras visitar a su madre cuando otro hombre lo llamó “faggot” (maricón).

LEE: Pareja gay es atacada brutalmente en Mundial de Rusia

Wilson enfrentó a su agresor por el insulto, tras lo cual el hombre lo atacó físicamente, causándole una cortada en la nariz que manchó de sangre su rostro y ropa.

La víctima logró salir del lugar y, segundos después de haber sido atacado por su orientación sexual, sonrió y publicó una imagen que mostraba sus lesiones, con el objetivo de informar a sus seres queridos sobre lo que le ocurrió.

Wilson refirió al Barrhead News que nunca antes había sido víctima de violencia en relación con su sexualidad y se dijo sorprendido ante el ataque que lo involucró.

“Pensé que claramente esta persona no sabe cuán cercana es la gente en Neilston y quise publicar algo para que, una vez sobrio, se diera cuenta de todo el amor y apoyo que tengo”, expresó el muchacho.

LEE: Hombre asegura que fue condenado a muerte por homofobia

“Supe, en cuanto sucedió, que o me quedaba callado y me sentía avergonzado por ello, o podía avergonzarlo por Facebook. En cuanto lo publiqué, aunque mi nariz seguía sangrando, ya no me importaba”, compartió Blair.

Su publicación rápidamente se llenó de cientos de muestras de apoyo y preocupación.

“Es increíble. Personas con las que no había hablado en mucho tiempo y algunas que ni siquiera conozco diciéndome que soy una inspiración. Me ha ayudado a sentirme bien conmigo mismo”, continuó. “Sí utilicé algunas groserías en la publicación, pero el mensaje que quiero dar es que debes defenderte. Tal vez no procurar que te lastimen, peor demuéstrales (a los agresores) que tienes amigos, que te aman”.

LEE: Cristianos se unen a marcha gay para pedir perdón

“Creo que algunas personas piensan que si tienes una sexualidad diferente no tienes amigos y que todos piensan como ellos, cuando en realidad son la minoría. Puedes probarles cuánto más te aman que a ellos si viven una vida de odio”, concluyó el joven.

Un vocero de la policía escocesa informó que recibieron reporte del incidente y se encuentran investigándolo.