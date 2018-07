Arrestada golpea auto, tras denunciarla aparece video viral con policía

(NOTICIAS YA).- La Policía de El Paso lanza un comunicado para dar detalles del arresto de una mujer en un 7-Eleven de Zaragoza y Alameda.

El oficial se encontraba en una parada de tráfico, no relacionada con el video. En ese momento un hombre llegó para denunciar que una mujer estaba golpeando la ventana de su auto.

Tras terminar la parada de tráfico, el oficial encontró a la mujer identificada como Virginia González, de 35 años. De inmediato se realizó el arresto de la mujer quien estaba intoxicada, puso resistencia y golpeó al policía.

Después de batallar, se arrestó a González quien enfrenta cargos por intoxicación en la vía pública y resistir al arresto. Su fianza fue fijada en $857.

Noticia original:

Aparece otro video que involucra a un oficial del Departamento de Policía de El Paso.

Las imágenes fueron transmitidas en vivo, este miércoles 11 de julio, por medio de la red social “Facebook”. En el video se aprecia a un agente de la policía de El Paso, mientras que aparentemente aplica lo que pudiera ser una llave al cuello, a una mujer.

Esto ocurrió en el estacionamiento de una tienda Seven Eleven, que se ubica en las calles Zaragoza y Alameda.

Según la dueña del “Facebook Live” esto fue lo que ella presencio, “vi a la mujer siendo detenida de una manera muy forzada, me baje y empecé a grabar, parece que ella está molesta, y esa puede ser la razón por la cual parece que se aplicaba tanta fuerza sobre ella y no había apoyo ayudando al oficial”, Selena de la Torre.

Cabe resaltar que mencionan que en el video se escucha que alguien le reclama que le dio un golpe en la cara. Mientras que la mujer que al final fue arrestada, le gritaba que no podía respirar.

Recordemos que recientemente otro policía de El Paso se viralizó tras un arresto con menores.

Mientras aparecen los documentos de la corte en relación al arresto de Julián Saucedo, su madre y hermano, también involucrados, dan su versión de los hechos luego de que se viralizara el video que exhibe al agente deEl Paso, Texas apuntando su arma a menores de edad.

El video ocurrido el viernes en la cuadra seis mil 700 de la calle Sambrano, hasta el momento, tiene casi cinco millones de vistas en Facebook y ha generado controversia a nivel nacional.

Según el arresto de Julian, menor de 17 años que grabó el video viral, los oficiales llegaron al lugar donde alegaban cuatro menores habían entrado a un apartamentos vacíos sin permiso del dueño. Al llegar, el oficial José Ríos acudió con un grupo grande de menores que caminaban cerca del lugar.

Ríos les pidió a todos los menores que hicieran una línea en la banqueta pegados a la pared. En ese momento, otro oficial de apellido Sandoval acudió a los apartamentos para investigar el incidente.

Supuestamente Jacob Saucedo, hermano del detenido le gritó groseríasmientras se movía atrás y enfrente del oficial Ríos. Después de esa acción comenzó el video viral.

“sacó la pistola en ese momento que yo brinque la barda a ver qué estaba pasado. De ese modo no tenía por qué hacerlo. El bastón lo sé pero no la pistola”, Jacob Saucedo .

Las imágenes captan el momento en el que el oficial José Ríos, de la policía de El Paso, apunta con su arma al grupo de menores.

“No tenía miedo porque no hice nada pero la parte que me asustó fue cuando me tomó por el cuello. Me faltó el aire y me tire en el suelo”, Jacob Saucedo, arrestado por alteración de evidencia.