Fundador de Papa John’s renuncia por comentario racista

(NOTICIAS YA).- El fundador de las famosas pizzas Papa John’s, John Schnatter, ha renunciado como presidente luego de admitir y disculparse por haber hecho comentarios racistas dirigido a personas afroamericanas durante una conferencia telefónica en mayo.

Papa John’s dijo en un comunicado el miércoles en la tarde que la cadena anunciará quién será el nuevo presidente en las próximas semanas.

Schnatter se disculpó temprano en el día luego de que Forbes reportó que él había dicho un insulto racista mientras participaba en un ejercicio teatral diseñado para prevenir crisis en las relaciones públicas, reportó CNN.

De acuerdo con Forbes, el ahora ex- presidente estaba en una llamada con la agencia de mercadeo Laundry Service y se le preguntó cómo planeaba en manejar futuros “estallidos” en las relaciones públicas de la compañía.

Se compartieron más del 5,2 por ciento en el comercio del premercado el miércoles, recuperando los $96.2 millones de dólares en valor de mercado que la cadena de pizzas perdió luego de que los comentarios de Schnatter fueron reportados por Forbes el día anterior.

La noticia de su renuncia se anunció poco después de que Las Grandes Ligas de Béisbol suspedió indefinidamente la promoción de “Papa Slam,” una compaña en donde ambas partes estaban colaborando desde el 2016, reportó CNN.

Schnatter ya había causado controversia al año pasado cuando dijo que las ventas de las pizzas Papa John’s estaban siendo afectadas por La Liga Nacional de Fútbol, refiriéndose a los jugadores afroamericanos que se arodillaron durante el himno nacional en protesta a la injusticia racial. Dejó el cargo como director ejecutivo semanas después.

La conferencia de mayo salió al público luego de que Forbes detalló el incidente en un articulo -confirmando por Schnatter- el pasado miércoles. De acuerdo con Forbes, Schnatter luego de insultar racialmente a los afroamericanos también añadió que las personas solían arrastrar a los afroamericanos usando camiones hasta que estos murieran. Apesar de que su comentario fue aparentemente para convencer su disgusto por el racismo, muchas personas que estaban presentes en la conferencia telefónica se sintieron ofendidas.

“Reportes en noticias que me atribuyen el uso de lenguaje inapropiado e hiriente durante una sesión de medios de entrenamiento son verdad,” dijo Schnatter en un comunicado publicado por Papa John’s. “Apesar del contexto, me disculpo. Simplemente, el racismo no tiene lugar en nuestra soceidad.”

