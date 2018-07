Hospital infantil adopta a Geoffrey, la jirafa de Toys R Us

(NOTICIAS YA).- Geoffrey, la jirafa y mascota de las tiendas de juguetes Toy R Us fue adoptada por el Bristol-Meyers Squibb Children’s Hospital en el Robert Wood Johnson University Hospital (RWJUH) en Nueva Jersey tras el cierre total de la empresa de juguetes.

Oficiales del hospital dijeron que el nombre original de Geoffrey era el Dr. G. Raffe, lo cual queda muy apropiado para su nuevo hogar en el hospital.

John Gantner, presidente y CEO del RWJUH dijo a My Central Jersey que “pensé que era lógico y un poco irónico que el Dr. G. Raffe se haya trasladado a un hospital en la siguiente etapa de su carrera. Y aunque Geoffrey se mudó de su antiguo hogar de Wayne, a su hogar actual en New Brunswick, sus responsabilidades laborales no han cambiado tanto”.

La develación de la estatua se llevó a cabo el miércoles en donde ocho pacientes hicieron los honores para dar a conocer al Dr. G. Raffe. La estatua mide 16 pies y pesa unas 550 libras.

Ken Rosen, miembro de la junta de la red de atención médica que administra el hospital, pagó los $6,000 que costó instalar la estatua en el hospital. Joseph Malfitanio, cuya compañía trabajó en la liquidación de los activos de la compañía, también pagó cerca de $10,000 para empacar y mover la estatua, informó Bloomberg el mes pasado.