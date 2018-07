“No vayan a salir con sus tonterías”, advierte López Obrador

(NOTICIAS YA).- El próximo o virtual presidente electo de México: Andrés Manuel López Obrador tuvo una forma peculiar de pedirle a sus compañeros de partido a que no sean corruptos. En una reunión con los candidatos ganadores a legisladores en México, AMLO dio un mensaje en el que insistió en la cuarta transformación del país y la necesidad de no fallarle a los electores que decidieron por un cambio el pasado primero de julio.

“No va a ser más de los mismo, se trata de la cuarta transformación de la vida pública del país. Y esto es un propósito más elevado que nuestros intereses personales por legítimos que sean. Tenemos que tener eso muy en cuenta, nada de politiquería”, dijo Andrés Manuel, virtual presidente electo de México.

El partido Morena, de Andrés Manuel, obtuvo el triunfo en más del 60% de las posiciones del poder legislativo, tanto en la cámara de diputados como en la de senadores por lo que el próximo presidente podría aprobar con facilidad cualquier cambio en las leyes constitucionales. López Obrador confía en que la confianza de los electores es su mayor fuerza que le permitirá hacer cambios y pidió que no se caiga en las formas impopulares de corrupción.

LEE: Hija de Peña Nieto da consejos a los hijos de López Obrador

“No hacer política en el viejo molde de la política tradicional. Ese molde se rompió y se hizo pedazos el primero de julio. La gente ya no quiere a los políticos corruptos, prepotentes y fantoches, falsos, mentirosos que no quieren al pueblo. Entonces tener muy presentes no vayan a salir con sus tonterías, porque la gente se nos los va a reprochar”, dijo Obrador.

El video del discurso de López Obrador se hizo popular luego de que uno de los asistentes lo grabó de manera espontánea de una actividad privada entre miembros de Morena.